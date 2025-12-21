2024년 국내 사회재난 39건 ‘10년 새 최다’

지난해 국내에서 발생한 사회재난이 39건으로 최근 10년 새 최다를 기록했다. 인명피해는 항공기 사고와 교육시설 재난에 집중됐다.



21일 행정안전부가 발간한 재난연감에 따르면 2024년 사회재난 발생건수는 39건으로 전년(32건)보다 22% 늘었다. 사회재난은 화재·붕괴·폭발·다중운집 인파 사고·항공기 사고 등 각종 사고와 국가핵심기반의 마비, 감염병 확산 등으로 국가 또는 지자체 차원의 대처가 필요한 피해를 뜻한다.

2024년 12월 29일 무안국제공항에서 탑승객 181명을 태운 제주항공 여객기가 착륙 중 활주로 외벽에 충돌한 뒤 화재가 발생해 179명이 숨지고 2명이 다치는 대형 참사가 발생했다. 연합뉴스

인명피해는 사망 250명, 부상 967명, 실종 16명 등 모두 1233명으로 집계됐다. 재산피해는 1310억8800만원이다.



사망자는 2023년 대비 3215명 감소했다. 코로나19가 엔데믹 국면에 접어들며 감염병으로 인한 사망이 크게 줄어든 영향이다. 다만 항공기 사고로 179명이 숨지며 일부 대형 사고에 피해가 쏠리는 양상이 나타났다. 지난해 12월 무안국제공항에서 발생한 제주항공 여객기 사고 때문이다.



부상자는 2023년 대비 846명 늘어나 약 700% 증가했다. 이는 교육시설에서 식중독 환자가 865명이나 발생한 탓이다. 실종자는 2023년 4명에서 2024년 16명으로 12명 늘었다. 실종자는 모두 해양 재난에서 발생했다.



재난 유형별로는 소방대상물 화재가 16건으로 가장 많았다. 이어 해양재난 5건, 가축전염병 재난 3건, 가스 재난 2건, 항공기 사고 1건 등의 순이었다.



사회재난은 2015년(7건) 이후 전반적으로 증가 추세를 보이고 있다. 2015∼2024년 10년간 발생한 사회재난은 총 227건으로, 사망 3만6447명, 부상 2313명, 실종 76명 등 3만8836명의 인명피해가 발생했다. 누적 재산피해는 9조7342억8700만원에 달한다.



정부는 증가하는 사회재난을 예방하기 위해 ‘사회재난대책법’ 제정안을 입법 예고했다. 제정안은 행안부 장관이 재난 위험이 높은 지역·시설을 대상으로 특별예방대책을 수립한 뒤, 이를 자치단체가 시행하도록 규정했다. 사회재난 유형별로 예방·대비·대응·복구를 주관하는 기관도 명시했다. 예컨대 산업재해는 고용노동부, 항공기 사고는 국토교통부가 맡는다.

