‘화재’ 국정자원 전산망 99.6% 복구

지난 9월 국가정보자원관리원 대전센터(본원) 화재로 마비됐던 행정정보시스템이 99.6% 정상화됐다. 정부는 연내 완전 정상화될 것으로 전망했다.

대전 유성구 국가정보자원관리원 화재 현장에서 합동 감식을 위해 지난 9월 28일 소방, 경찰, 국립과학수사연구원 관계자들이 이동하고 있다. 연합뉴스

21일 행정안전부에 따르면 화재 발생 이후 마비된 전체 709개 시스템 가운데 706개가 정상화됐다. 대전본원에 있던 693개는 지난달 14일 복구를 마쳤고, 대구센터로 이전해 복구하던 16개 중 13개도 정상화됐다.



복구가 완료되지 않은 시스템은 모바일전자정부, 모바일전자정부지원, 스마트워크센터 등이다. 행안부는 스마트워크센터는 24일, 모바일전자정부와 모바일전자정부지원은 29일 복구를 목표로 작업을 진행하고 있다고 설명했다. 계획대로 복구가 완료되면 화재 발생 약 3개월 만에 모든 시스템이 정상화된다.



행안부는 재발 방지를 위해 최근 업무보고에 재해복구 체계와 정보보호 역량을 대폭 강화하는 방안을 반영했다. 주요 행정시스템에 이중운영체계를 구축하고, 배터리·전기·항온항습 등 데이터센터 설비기준을 민간 수준까지 끌어올린다는 계획이다.



특히 디브레인, 인터넷우체국 등 13개 핵심 시스템에 2120억원을 투입해 ‘액티브-액티브’ 방식의 재해복구(DR) 체계를 우선 도입한다. 이는 두 개 이상의 시스템을 동시에 운영해 한쪽에 장애가 발생해도 다른 쪽이 자동으로 서비스를 이어받도록 하는 방식이다. 나머지 121개 시스템에 대해서도 스토리지 기반 DR 구축을 추진한다.



올해 9월26일 국정자원 대전본원 5층 전산실에서 발생한 화재는 작업자들의 과실로 인한 것으로 파악됐다. 작업자들은 무정전·전원장치(UPS) 본체와 연결된 리튬이온 배터리의 전원을 상당수 차단하지 않은 채 배터리 이전 작업을 진행한 것으로 확인됐다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지