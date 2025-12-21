고환율에 수입 물가도 치솟아… 장바구니 ‘비명’

이달 들어 원·달러 환율이 평균 1470원을 돌파하며 물가를 자극하고 있다. 외환당국은 환율 안정을 위한 긴급 조치를 연이어 발표하며 이르면 이번 주 초부터 국민연금을 통한 대규모 환 헤지에 나설 전망이다.



21일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 이달 들어 미국 달러화 대비 원화 환율은 평균 1472.49원(지난 1∼19일 기준)으로 6개월 연속 상승 중이다. 월평균 환율은 지난 6월 1365.15원에서 7월 1376.92원으로 오른 뒤 줄곧 상승했다. 이달 들어서는 장중 1480원을 돌파하기도 했다.

21일 서울 시내의 한 대형마트 커피 코너. 연합뉴스

치솟은 환율은 수입물가를 자극하고 있다. 특히 수입품에 크게 의존하는 외식 물가와 가공식품을 중심으로 고환율 직격탄을 맞았다.



한은이 집계한 수입물가지수(2020년=100)에 따르면 지난달 커피 수입물가는 달러 기준으로 307.12이지만 원화 기준으로는 379.71로 나타났다. 커피 국제시세가 급등하며 달러 수입 단가도 5년 새 3배로 올랐는데, 환율 영향을 반영하면 거의 4배가 된 것이다.



같은 기간 소고기 수입물가는 달러 기준(129.99) 약 30% 상승했지만, 환율을 반영한 원화 기준(160.57)으로는 상승 폭이 약 60%로 두 배에 달했다. 밀은 달러 기준 지난달 수입물가가 98.72로 2020년보다 오히려 가격이 하락했는데, 환율의 영향으로 원화 기준 수입물가는 이전보다 오른 122.11로 나타났다.



이 외에도 과일·돼지고기(30.5%), 콩(37.2%), 설탕의 원료인 원당(51.7%), 냉동 채소(82.8%), 주스 원액(120.2%)도 같은 기간 원화 기준 수입물가가 높은 상승률을 보였다.

외환당국은 환율 안정을 위해 특단의 조치를 발표하고 있다. 특히 지난주부터 국민연금과 한은 간 외환스와프를 활용한 환 헤지 본격화를 공공연히 예고해왔다. 국민연금이 외환스와프를 통해 한은과 직접 달러를 바꾸게 되면 외환시장에서 달러 수요가 크게 줄어 환율을 안정시킬 수 있다.



한은이 지난 19일 임시 금융통화위원회를 열고 내년 1월부터 6월까지 한은에 예치한 외화예금 초과지급준비금에 대해 이자를 지급하기로 한 것도 환 헤지와 연계된 조치로 풀이된다. 금융기관이 한은에 외화를 예치할 유인을 제공함으로써 한은의 외환보유액이 급감하는 것도 막을 수 있다. 한은이 이런 방식의 이자 지급을 약속한 것은 이번이 처음이다.



한은은 같은 기간 외환건전성 부담금도 한시적으로 면제하기로 했다. 금융기관의 외화 차입 비용을 줄여 시장에 달러 공급이 늘어날 수 있도록 하기 위해서다.

21일 서울 시내의 한 대형마트 육류 코너. 연합뉴스

시장에서는 이달 30일 결정되는 환율 ‘연말 종가’를 가급적 낮추기 위해 국민연금이 이르면 이번 주 초부터 대규모 환 헤지에 나설 것으로 보고 있다. 연말 종가는 기업과 금융기관의 내년 재무제표 작성 기준이 되기 때문에 특히 중요하다.



이런 가운데 ‘환율 구원투수’가 될 것으로 기대했던 일본의 기준금리 인상도 환율에 큰 영향을 미치지 못했다. 원화는 엔화와 뚜렷한 동조화 경향을 보인다. 지난 19일 일본은행은 단기 정책금리를 0.5%에서 0.75%로 0.25%포인트 인상했지만, 금리 인상 속도가 느리다는 시장의 시각이 작용하며 엔화 약세 흐름이 꺾이지 않았다.



전문가들의 연말 환율 전망은 엇갈리고 있다. 백석현 신한은행 이코노미스트는 “(당국 조치는) 달러 수요 우위 구도를 뒤집기에는 역부족”이라며 연말 환율을 1470∼1480원으로 예상했다. 반면 서정훈 하나은행 수석연구위원은 “당국의 정책 효과와 계절적인 연말 네고(달러 매도) 물량이 유입되면 연말 종가는 1450원 수준으로 하락할 수있다”고 내다봤다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지