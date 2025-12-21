[재미로 보는 오늘의 운세] 12월 22일 (월요일) 호운과 불운이 뒤바뀐다는데… 주의할 띠는?

96년생 창의력과 전문지식에 깊이 있는 공부가 필요하다. 84년생 직업을 구할려면 동남쪽으로 출행하자. 72년생 금전융통은 오후에 지인을 만나 부탁하시요. 60년생 점포매매운은 서북방으로 추진하시요. 48년생 아무리 좋은 계획도 실행되지 않는다면 그림의 떡. 36년생 몸과 마음이 개운하지 않다.

97년생 오늘은 금전손실이 예상되니 주의해라. 85년생 금전문제는 동남방으로 진출하여 구하시요. 73년생 아파트 빌라 주택매매는 동남방으로 추진하시요. 61년생 귀인이나 협조자가 나타나는 운이다. 49년생 근원을 알 수 없는 말은 신뢰하지 않는 것이 좋다. 37년생 많은 이들과 정을 나누면 편안하다.

98년생 대인관계에 있어 유연성 있게 대처하라. 86년생 용기를 내어 도전하면 반드시 이루어진다. 74년생 방심하는 사이에 사고날 수 있으니 안전운전 해라. 62년생 함정에 빠지니 돌다리도 두들겨보고 건너라. 50년생 법적인 문제가 발생하면 주변의 조언을 구하라. 38년생 어둡고 침침한 곳에서 머물면 정신적으로 힘들다.

99년생 일면식이 없는 사람도 큰 보탬이 될 수 있다. 87년생 하는 일에 자기관리에 신경써라. 75년생 불행이 찾아올 수 있으니 더 많이 생각해라. 63년생 둥글게 생활하면서 내 것으로 만들어라. 51년생 활동무대를 점차적으로 줄여나가라. 39년생 기부문화에 익숙치 않아도 생각해보라.

00년생 서북쪽으로 가는 곳마다 환영받을 운. 88년생 금전관계에 변동수가 있으니 대비하라. 76년생 자신이 책임질 수 있는 선에서 움직여야 좋다. 64년생 건물 점포 토지매매는 서남방으로 추진하시요. 52년생 어제 좋았던 품목이 오늘은 나쁠 수 있다. 40년생 불행의 덫에 걸려들지 않도록 해라. 28년생 모처럼 기운이 강해지는 것을 느낀다.

01년생 창업자는 새로운 계획을 세우라. 89년생 현재입장으로는 자신을 지나치게 내세우지 마라. 77년생 기회주의적인 사고방식은 남에게 이끌려 다닌다. 65년생 남 눈을 의식하지 않으면 진흙에서 보배가 탄생한다. 53년생 간편하게 추진하면 좋은 결과가 나타난다. 41년생 평온한 말투와 눈빛을 보내면 편안한 운세다. 29년생 작정하고 나서면 힘드니 자연스럽게 움직여라.

02년생 소홀했던 곳에 정성 기울일 것. 90년생 좋은 기회가 생기니 놓치지 마라. 78년생 실리를 추구하면서 적당한 거리를 두어라. 66년생 경솔하게 중요한 이야기를 해서는 안 된다. 54년생 떠나는 사람이 있으면 남겨지는 사람이 있다. 42년생 단정짓지 말고 좀더 두고보는 것이 바람직하다. 30년생 무리하면 건강을 해칠 수 있으니 주의하라.

03년생 어려운 운인데 한고비 넘기며 자신감 충만. 91년생 윗사람이나 친구와 갈등이 생기니 주의. 79년생 자신의 의지와 상관없이 근심이 어리기 쉽다. 67년생 토지 땅 대지매매는 서북방으로 추진하시요. 55년생 자신의 역할에 충실하면 실패하지 않는다. 43년생 가진 것은 나누고 부족한 것은 도움을 청하라. 31년생 발전과 기세의 변화가 강하다.

04년생 재무부분은 관리할 곳은 직접 챙길 것. 92년생 욕심을 버리면 몸과 마음이 모두 평안하다. 80년생 감성이 풍부하면 다양한 인간관계를 맺는다. 68년생 자기식대로 밀고 나가면 위험성을 내포한다. 56년생 일을 통해 얻어지는 성취의 기쁨은 크다. 44년생 관망하는 자세로 임하면 막힌 일이 풀린다. 32년생 한창 물이 오른 나무처럼 뜻을 펼친다.

05년생 금전관련 면밀히 검토하고 챙겨라. 93년생 먼 여행에는 음주운전을 삼가라. 81년생 기울인 노력과 열정에 만족할 줄 알아야 한다. 69년생 기가 꺾이지 않을 수 있는 자신감을 갖추어라. 57년생 값비싼 물건도 쓰일 곳이 없으면 무용지물. 45년생 인재를 조심하지 않으면 곤란함을 겪게 된다. 33년생 해결책은 가까운 곳부터 찾길 바란다

06년생 조용하고 분위기 있는 장소를 선택하라. 94년생 현재의 일이 순조롭게 성공한다. 82년생 길게 생각하고 짧게 행동하는 것이 바람직. 70년생 상가나 건물매매는 동남방으로 추진하시요. 58년생 대체로 마음이 가라앉지만 안정을 찾을 수 있다. 46년생 마른 가지에 형형색색 꽃이 피어오른다. 34년생 정도를 택하면 긍정적인 결과가 나타난다.

95년생 호운이 불운이 될 수 있으니 주의하라. 83년생 선의의 피해자가 생기지 않도록 주의하라. 71년생 급여에 구애받지 말고 최선을 다하라. 59년생 질퍽한 곳은 피하고 마른 곳으로 임하라. 47년생 무한정 바라는 것은 문제가 있다. 35년생 조용한 가운데 변화가 예상되는 시점.

