자율전공 403명, 희망 학과 모두 선택 가능 [대학정시 특집]

광운대학교는 2026학년도 입학 정시모집에서 가군 245명, 나군 139명, 다군 424명 총 808명을 모집한다.



정시 가·나·다군의 수능 ‘일반학생전형’, ‘농어촌학생전형(정원 외)’, 가·나군의 수능 ‘기회균형전형(정원 내)’과 ‘특성화고졸업자전형(정원 외)’은 수능 100%로 선발한다. 수능 반영 비율은 자연계열(스포츠융합과학과 제외)과 자율전공학부 자연계열 국어·영어 각 20%, 수학 35%, 탐구 25%고, 스포츠융합과학과는 국어 40%, 영어·탐구 각 30%다.



인문계열(경영학부·국제통상학부 제외)과 자율전공학부 인문계열은 국어 30%, 수학 25%, 영어 20%, 탐구 25%고, 경영학부와 국제통상학부는 국어·수학 각 30%, 영어·탐구 각 20%를 반영한다.



정시 다군 수능 ‘일반학생전형-스포츠융합과학과’는 1단계에서 수능 60%와 학교생활기록부 40%를 합산해 선발 후 2단계에서 1단계 성적 70%와 실기 고사 30%를 합산하여 선발한다. 이 밖에 학생부종합 ‘특성화고등을졸업한재직자전형’(정원내/외)은 서류종합평가 100%로 선발하며, 수능 최저학력기준은 없다. 서류평가 시 정성평가로 반영한다.

수능 반영지표는 표준점수와 변환표준점수 등을 활용하며, 수학·과학은 자연계열(정보융합학부·스포츠융합학과 제외)과 자율전공학부 자연계열에서 가산점이 부여된다.



가산점은 수학 기하 또는 미적분 응시자 3%, 과학탐구 응시자 3%다. 한국사는 전형 총점 1000점에 가산점을 준다. 1∼4등급은 10점이며, 5등급 9.8점, 6등급 9.6점 등 0.2점씩 줄어든다.

김문석 입학처장

자율전공학부는 총 403명으로, 자연계열 257명, 인문계열 146명을 다군 수능 일반학생전형에서 선발한다.



자율전공학부는 입학 후 계열 제한 없이 모든 전공을 선택할 수 있으며, 전공별 인원 제한 없어 원하는 학과로 모두 진입(일부학과·전공 제외) 가능하다. 다군 스포츠융합과학과의 실기고사 종목 중 제자리높이뛰기는 올해 제자리멀리뛰기로 변경됐다. 원서접수는 29일 오전 10시부터 31일 오후 5시까지다.

