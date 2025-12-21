달리던 열차 코끼리 무리 충돌…“열차 괜찮나?” “코끼리 운명은?” [수민이가 궁금해요]

인도 북동부 아삼주에서 열차가 철로를 건너는 코끼리 떼와 충돌해 코끼리 7마리가 폐사했다.

21일(현지시간) 아삼주 경찰에 따르면 전날 오전 아삼주 주도 구와하티에서 남동쪽으로 약 125㎞ 떨어진 지역의 철로에서 열차가 코끼리 떼와 충돌했다.

지난 5월 스리랑카서 열차에 치여 숨지거나 다친 코끼리들. AP=연합뉴스

북동부 미조람주에서 출발해 뉴델리로 향하던 이 열차의 기관사는 약 100마리의 코끼리 떼를 발견하고 비상 제동을 시도했지만, 열차가 일부 코끼리를 들이받았다.

이 사고로 코끼리 7마리가 현장에서 죽고 새끼 1마리가 다쳤다. 또 객차 5량이 탈선했으나 인명 피해는 없었다.

철도 당국은 코끼리가 자주 지나가는 구간을 코끼리 통로로 지정해 운행 속도를 제한하고 있지만, 사고가 난 곳은 코끼리 통로는 아니었다고 설명했다.

사고가 난 아삼주는 야생 코끼리 약 7000 마리가 서식해 인도에서 코끼리 밀도가 높은 지역 중 하나다.

2020년 이후 아삼주에서는 최소 코끼리 12마리가 열차에 치여 죽은 것으로 알려졌다.

최근 코끼리 서식지 일대의 삼림 벌채와 건설 활동으로 인해 코끼리들이 먹이를 찾아 더 멀리 이동하면서 인간과 충돌하는 경우가 많다.

의회 통계에 따르면 2023∼2024년 인도 전국에서 코끼리로 인한 사망자가 629명에 이른다고 AFP 통신은 전했다.

앞서 스리랑카에서도 코끼리가 열차에 받혀 죽는 사고가 발생했다.

지난 5월 중부지역에선 철로를 건너던 야생 코끼리 6마리가 열차에 치여 죽었다. 이 가운데 3마리는 새끼였다. 사고 충격으로 열차가 탈선했지만 크게 다친 승객은 없었다.

스리랑카에서 2015년부터 올해까지 죽은 코끼리 수는 약 3500마리에 달한다. 이에 환경 단체나 동물보호 단체들은 사람들이 무분별하게 정착지와 농지를 늘리면서 코끼리들의 터전이 줄어든 게 근본 원인이라고 주장한다.

