이준석 ‘공천개입’ 혐의 첫 특검 출석…“저를 尹과 공범으로 엮는 건 무리”

이준석 개혁신당 대표가 윤석열 전 대통령의 ‘공천 개입’ 의혹과 관련해 21일 피의자 신분으로 김건희 특검에 출석했다.

이 대표는 이날 오전 9시 50분쯤 서울 종로구 광화문 KT웨스트빌딩에 있는 특검 사무실에 도착했다. 7월 2일 특검팀이 수사를 정식 개시한 이후 이 대표가 조사받기 위해 출석한 것은 이번이 처음이다.

이 대표는 조사실에 들어가기 전 취재진에 “2022년에 윤 전 대통령이 저를 어떻게 대했는지 대부분의 국민들이 다 알고 있다”며 “저랑 윤석열 대통령을 공범으로 엮는 건 굉장히 무리한 시도”라고 말했다.

‘부당한 공천이 없었느냐’는 질문에는 “그것(부당한 공천)의 주체가 중요한데, 당 대표인 제가 공천 개입을 한다는 것은 그 자체로 언어 모순”이라며 “그런 일이 전혀 없고, 다른 사람(윤 전 대통령)에 대해선 특검이 알고 싶은 게 있으면 얘기해줄 것”이라고 답했다. 윤 전 대통령의 공천 개입 혐의에 대해선 “당시 의심스러운 정황이 있었다는 말을 일관되게 해왔고, 제가 겪은 일이기 때문에 특검에 자료 제출을 성실히 해 왔다”며 “다만 그것이 범죄 구성 요건에 해당하는지 등은 법률가들이 알아서 할 일”이라고 말했다.

​ 국민의힘 대표 당시 당 공천 과정에 개입했다는 의혹을 받는 이준석 개혁신당 대표가 21일 서울 종로구 KT 광화문빌딩에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에 피의자 조사를 받기 위해 출석하며 입장을 밝히고 있다. 뉴스1

이 대표는 2022년 6·1 지방선거 및 국회의원 재·보궐 선거 당시 국민의힘 당 대표였다. 이 대표는 국민의힘 대표 시절, 윤 전 대통령이 서울 강서구청장과 포항시장 등의 공천에 개입하려 했다고 주장한 바 있다. 이 대표는 윤 전 대통령이 공천에 개입하려 한 내용이 담긴 통화 녹음이 있다며 “서울 어떤 구청장 공천은 ‘지금 있는 사람들이 경쟁력 없으니까 (다른 사람) 주는 게 좋지 않냐’는 말씀하신 게 있다”고 밝히기도 했다.

​ 이준석 개혁신당 대표가 21일 서울 종로구 광화문 KT 빌딩에 마련된 김건희 특검(특별검사 민중기) 사무실에 윤석열 전 대통령 부부의 공천개입 의혹 관련 조사를 받기 위해 피의자 신분으로 출석하고 있다. 뉴시스

민중기 특검팀은 이날 검사 1명이 94쪽 분량의 질문지를 토대로 이 대표를 신문할 예정이다. 이 대표를 상대로 지난해 4·10 국회의원 선거에서 김건희 여사가 경남 창원 의창 지역구에 김상민 전 부장검사를 출마시키기 위해 영향력을 행사했다는 의혹에 대해서도 참고인 조사를 할 예정이다. 앞서 특검은 지난 7월 28일과 30일 이 대표의 주거지와 국회의원 사무실 등에 대한 압수 수색을 벌였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지