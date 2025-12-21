달러 수요 늘어나는데 외국인 직접투자는 저조…수출대금 달러결제는 줄어

원화 대비 달러의 수요가 늘면서 환율 불안이 지속되는 가운데 외국인 직접투자(FDI) 유치 실적은 부진한 것으로 나타났다.

지난 17일 서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하고 있다. 연합뉴스

21일 국가데이터처의 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 올해 3분기 FDI 유치 실적(신고 기준)은 약 75억7000만달러로 전년 대비 23.1% 줄었다. FDI는 지난해 4분기 7.0% 증가한 것을 끝으로 올해 들어 세분기 연속 감소세를 이어가고 있다. 올해 1∼3분기 FDI 누적 금액은 약 206억7000만달러로 지난해 같은 기간보다 약 45억1000만달러(17.9%) 줄었다.

수출 대금을 달러로 받는 비율은 낮아졌다. 국제수지통계의 수입 결제통화를 보면 올해 2분기 수출 대금이 달러로 결제된 비율은 전체 수출액의 83.5%로 1년 전보다 0.9%포인트 하락했다. 반면 원화 결제는 0.9%포인트 높아진 3.5%였고, 유로화 비중도 0.1%포인트 오른 6.2%로 집계됐다.

정부는 외국인의 투자를 촉진시켜 달러 유동성을 높이겠다는 방침이다. 외국인이 국내 증권사 계좌를 개설하지 않아도 현지 증권사를 통해 한국 주식을 거래할 수 있는 외국인 통합계좌 활성화를 추진한다. 이른바 ‘서학개미’의 미국 주식 투자가 원·달러 환율을 끌어올린다는 진단이 나오는 가운데 외국인의 한국 주식 투자로 달러를 유입시키겠다는 구상이다. 은행을 대상으로는 외화를 쌓아두지 않고 시중에 풀도록 외화 유동성 스트레스 테스트를 내년 6월까지 유예하기로 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지