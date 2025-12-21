전현무 '친정'에서 대상..."당연히 박보검일 거라고 생각했다"

전현무가 대상 수상소감을 전하고 있다. KBS Entertain

전현무가 친정 KBS에서 대상을 수상했다.

지난 20일 오후 서울 여의도 KBS 신관 공개홀에서 '2025 KBS 연예대상'이 열렸다.

이날 대상은 KBS 아나운서 출신 전현무가 품에 안았다. 전현무는 수상자로 호명되자 한동안 말을 잇지 못한 채 얼떨떨한 표정을 보였다. MC 이찬원은 "친정에서 받는 첫 대상"이라고 소개했다.

전현무는 "당연히 박보검 씨라고 생각했다. 내 앞에 카메라 감독님이 와서 '희망고문 세게 하는구나' 싶었다"면서 "믿기지 않는다. 찐으로 SBS 소감만 준비하고 있었는데····. 정말 예상을 못했다. 어쩐 일이지”라며 얼떨떨한 마음을 내비쳤다.

그는 자신이 출연 중인 '사장님 귀는 당나귀 귀'를 언급했다.“'사장님 귀는 당나귀 귀'를 오래 했지만 차려 놓은 밥상에서 밥을 먹는 수준이 아니라, 입안에 다 떠 넣어줬다. 사장님들이 다 하는 프로그램이라서 내가 하는 역할이 별로 없다고 생각했는데, 큰 상을 줘서 정말 감사하다”고 소감을 밝혔다.

이어 “2025년에서 20년을 빼면 2005년이다. 2005년 이맘때쯤 KBS 아나운서 삼수를 하고 '내년에는 반드시 KBS에 들어간다'고 이를 갈았고, 이듬해 입사했다. 아나운서가 된 지 20년 만에 큰 상을 받아서 믿기지 않는다. 감사하다”고 말하며 회상과 함께 감격의 소감을 전했다.

이날 그는 부친의 투병 등 개인적으로 힘든 일도 고백했다. 관련해 "KBS가 큰 선물을 준 것 같아 더 뜻깊다, KBS의 아들로서 더 노력하겠다"고 덧붙였다.

이제는 예능계를 이끌어가는 주축이 된 그는 KBS에 각별한 애정을 보이기도 했다. “KBS에서 예능을 배웠다. '남자의 자격'에서 이경규 형님께 많이 혼나면서 배웠고, '개그콘서트'를 보면서 개그를 배웠다. KBS에서 배운 걸 다른 채널에서 써먹고 있고, 늘 고마움을 잊지 않고 있다. 남을 깔깔 웃기는 게 예능의 전부가 아니다”라고 예능에 대한 자신만의 철학을 남겼다.

그는 “박보검 씨를 보면 늘 흐뭇하듯, 날 봐도 흐뭇하게끔 바른 사람이 되겠다. 더 좋은 사람이 돼 선한 에너지를 전하겠다”라고 다짐했다.

전현무는 KBS 출신 아나운서이자 현재는 베테랑 MC, 방송인으로 자리매김했다. 친정에서 대상을 받은 그의 감회가 새로울 것으로 보인다.

