이억원 “내년 가계부채 관리 불가피…특정 시기 ‘대출 쏠림’은 보완”

이억원 금융위원장이 내년에도 강도 높은 가계부채 관리 기조를 이어가겠다는 입장을 재확인했다. 다만 연말에 대출 창구가 막히는 쏠림 현상 등 부작용에 대해서는 개선 방안을 마련하겠다고 밝혔다.

이 위원장은 21일 KBS 1TV ‘일요진단’에 출연해 “가계부채의 절대적 수준이 워낙 높아 총량 증가율을 경상성장률보다 낮게 설정해 연착륙할 수밖에 없다”며 “내년에도 지금의 관리 기조가 불가피한 측면이 있다”고 말했다.

이억원 금융위원장이 지난 19일 서울 종로구 정부서울청사에서 업무보고 사후 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

내년도 가계부채 총량 관리 방향에 대해서는 부동산 시장 상황과 경제성장률 등을 종합적으로 고려해 결정하겠다고 설명했다. 다만 은행들이 정부의 총량 목표치를 맞추기 위해 연말 대출을 사실상 중단하는 문제와 관련해서는 보완책을 시사했다. 그는 “실수요자가 자금을 구하지 못하거나 특정 시기에 대출이 쏠리는 문제를 어떻게 해결해 나갈 수 있는지 살펴보겠다”고 말했다.

최근 상승세를 보이는 국고채 금리와 원·달러 환율에 대해서는 경계감을 표하면서도 시스템 위기는 아니라고 진단했다. 이 위원장은 “자본시장 매력도가 커져 외국인 투자자가 돌아오면 환율 시장도 안정될 것”이라며 주가조작 사범을 엄단해 시장 신뢰를 회복하겠다고 강조했다. 금융위와 금감원 등으로 구성된 합동대응단은 출범 두달 만에 1·2호 사건을 적발했으며 현재 3~5호 사건을 조사 중이다.

코스닥시장의 건전성 확보를 위해 ‘다산다사(多産多死)’ 원칙도 적용한다. 진입 문턱은 낮추되 부실기업 퇴출은 강화하겠다는 취지다. 이 위원장은 “과거 3년간 매년 15곳 정도가 퇴출당했는데 올해는 벌써 38곳이 상장폐지 결정을 받았다”고 설명했다.

향후 5년간 150조원을 조성하는 ‘국민성장펀드’에 대한 청사진도 제시했다. 그는 “과거 펀드들이 간접투자와 대출 위주였다면 이번 펀드는 법적 근거를 바탕으로 직접투자와 인프라 투융자까지 아우르는 종합 프로그램”이라며 “글로벌 투자 전쟁에 대비하기 위한 국가 대응 수단”이라고 차별점을 부각했다.

