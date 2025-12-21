“뇌출혈 일어나” 김주하, 전남편 폭행 폭로

김주하. MBN Entertainment

김주하 앵커가 전남편과 이혼한 이유를 밝히며 눈물을 쏟았다. 그는 전남편의 폭행을 폭로하며 듣는 이에게 충격을 안겼다.

20일 MBN ‘김주하의데이 앤 나잇’에서는 ‘김주하의 소문과 진실’이라는 주제로 방송됐다. 그는 “자기(전남편)이 할 말이 없으면 주먹부터 나가는 거 같다. 폭행”이라고 말했다.

이날 함께 출연한 개그맨 문세윤은 “폭행까지?”라고 반응하면서 기대고 있던 의자에 등을 떼고 이야기에 집중했다.

전남편의 폭행을 고백하는 김주하. MBN Entertainment

김주하는 “고막이 터져서 사실 제가 왼쪽 귀가 잘 안들려요”라고 말하며 충격을 더했다. 또 “남편이 밀어 넘어지면서 머리를 부딪혀 뇌출혈이 일어났다. 뉴스 1시간 전에 쓰러졌다”고 고백했다.

당시 의사는 김주하가 상황설명을 하지 않아도 “신고해드릴까요?”라고 말했다고 하며 상황에 심각성을 더했다. 이 사건은 김주하가 “괜찮아요”라고 답하며 넘어갔다고 밝혔다.

김주하는 2004년 결혼해 1남 1녀를 뒀으나 전남편의 외도와 폭행 등으로 불화를 겪다 2013년 이혼 소송을 제기했다. 2년 7개월에 걸친 소송을 진행한 끝에 2016년 이혼이 확정됐고, 대법원은 김주하에게 전남편에게 10억 2100만원을 재산분할하라는 판결을 내렸다. 이 과정에서 전남편은 상해 혐의로 징역 8개월, 집행유예 2년을 선고받았다.

