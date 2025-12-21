‘내 인생은 완전히 바뀌었다’…에드워드 리, 무슨 일?

에드워드 리. 넷플릭스 코리아

셰프 에드워드 리가 한국에서 보낸 시간을 돌아보며 한국 팬들에게 감사인사를 전했다.

자필편지. 에드워드 리 SNS

20일 그는 사회관계망서비스(SNS)에 자필 편지를 게재했다. ‘제가 한국을 찾은 지 1년이 됐습니다’, ‘‘흑백요리사’ 덕분에 유명해진 지도 1년이 됐습니다. 한국을 바깥에서가 아닌 안에서 처음 본 것 역시 1년이 되었습니다’고 ‘1년’을 반복해 운율을 형성했다.

이어 ‘1년이 지났고, 내 인생은 완전히 바뀌었습니다. 내 피는 이제 순창의 햇빛에 말라가는 고춧가루의 색이 되었습니다. 내 입맛이 매운 것을 너무 좋아하게 되어서 김치 맛을 못 본 날엔 잠이 안 와요’라고 덧붙였다. ‘흑백요리사’ 촬영 당시 그는 메뉴 개발에 힘써왔다고 알려졌다.

또 ‘내 인생에서 처음으로 한국의 많은 장소를 보았습니다. 처음 안동의 산길을 걸어봤습니다. 처음 여수에서 낚시를 했습니다. 인천에서 짜장면을 처음 먹어봤는데, 익숙한 맛이 새로운 맛처럼 느껴졌습니다. 나는 아직도 제주 스토리를 이해할 수 없지만, 단어는 모르지만, 그 의미를 느낄 수 있습니다. 속초에 갔을 때 해안에 부딪히는 파도를 보고 마치 내가 그 파도가 된 듯한 느낌을 받았습니다’며 한국 곳곳에서의 경험도 상세히 적었다.

자필편지. 에드워드 리 SNS

뉴욕에서 자라 미국에서 어린 시절을 보냈다는 그는 ‘마음속으로는 항상 한국인이었다’고 고백하며, 그 감정을 표현할 방법을 찾지 못했던 시간들을 돌아봤다. 그리고 “한국과 연결될 방법은 오직 음식이었다”며 오랜 시간 기다려온 끝에 지금의 자리에 이르렀다고 밝혔다.

한국에 연결될 수 있는 방법은 오직 음식이라고 말하며, ‘5년 동안 참을성 있게 기다렸습니다. 올해까지 나는 나를 한국인이라고 부를 수 있을 줄은 전혀 몰랐어요. 한국 사람들의 미소와 사랑을 보기 전까지는요. 국민 여러분께 감사하다는 말씀을 전하고 싶습니다. 결코 감사의 마음을 다 표현할 수가 없습니다’고 감사한 마음을 전했다.

자필편지. 에드워드 리 SNS

마지막으로 그는 ‘내 눈은 한국의 모습을 사진처럼 포착한다. 서울 명동과 강남의 거리에서 마주치는 수많은 얼굴들은 세상에서 가장 아름다운 그림’이라고 말했다. 그리고 ‘언젠가 나도 그들 중 한 사람이 될 수 있을까’라며 조심스러운 물음을 남겼다.

에드워드 리는 2024년 방영된 넷플릭스 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’에 출연해 준우승을 차지했다. 방송 중 자신을 ‘이균’이라며 한국 이름을 밝히고 한식의 애정을 보여주며 대중의 큰 사랑을 받았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지