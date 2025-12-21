박나래 주사이모 일축한 강민경 "저와 전혀 무관한 일"

다비치 강민경이 이른바 '주사이모'와 관련 있는 게 아니냐는 일각의 의혹 제기에 "전혀 무관하다"고 했다.

강민경은 20일 소셜미디어에 "최근 제 인스타그램이나 유튜브 댓글로 저와 관계가 없는 일에 대해 궁금해하는 분들이 있어 조심스럽게 말씀드린다"며 "SNS 특성상 어떤 분들이 제 계정을 팔로우하고 있는지 모두 알기가 어렵다. 다만 걱정하시는 일은 저와는 전혀 무관하다"고 말했다.

강민경은 "1월에 있을 저희 공연을 기다려주는 분들께 괜한 심려 끼치고 싶지 않아 이렇게 얘기한다"고 했다.

최근 온라인 커뮤니티엔 주사이모 이모씨의 인스타그램 팔로우 명단에 강민경이 포함돼 있다며 강민경도 주사이모와 관계가 있는 것 아니냐는 의혹이 나왔다.

한편 주사이모 논란으로 박나래·키·입짧은햇님이 방송 활동을 전면 중단했다.

이들은 주사이모 이씨를 집으로 부르거나 이씨 집으로 가 각종 주사를 맞는 등 불법 의료 행위를 받았다는 의혹에 휩싸인 상태다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지