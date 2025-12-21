김우빈·신민아 결혼 주례는 법륜스님…축가는 카더가든

배우 김우빈(36)과 신민아(41) 결혼식 주례는 법륜스님이 했다. 축가는 도경수를 대신해 카더가든이 했다.

20일 업계에 따르면, 이날 오후 서울 중구 신라호텔에서 열린 열린 두 사람 결혼식은 이렇게 치러졌다. 법륜스님은 김우빈이 비인두암 투병 당시 의지했던 사람 중 한 명이라고 한다.

축가는 당초 도경수가 하기로 했으나 엑소가 같은 날 열린 '2025 멜론뮤직어워드'에 가게 되면서 카더가든이 맡았다. 도경수는 멜론뮤직어워드 레드카펫 참석 후 대기 시간을 활용해 결혼식장에 다녀간 거로 알려졌다.

사회는 배우 겸 방송인 이광수가 했다. 이광수는 김우빈과 함께 예능프로그램 '콩콩팡팡' '콩콩팥팥' 등에 함께 출연했다. 두 사람은 이 프로그램을 하기 전부터 가까운 사이로 알려졌다. 이광수는 올해 넷플릭스 시리즈 '악연'에서 신민아와 호흡을 맞춘 적도 있다.

양가 가족과 가까운 지인만 초대해 비공개로 치러진 결혼식이었는데도 톱스타들이 총출동했다. 뷔·김태리·공효진·엄정화·류준열·배정남·유해진·김의성·고두심·남주혁·박경림 등이 다녀간 것으로 전해졌다.

김우빈과 신민아는 결혼식을 앞두고 기부를 하기도 했다. 두 사람은 한림화상재단·서울아산병원·좋은벗들 등에 기부금 총 3억원을 줬다.

김우빈과 신민아는 지난달 20일 소속사를 통해 결혼을 발표했다.

소속사 에이엠엔터테인먼트는 "두 사람은 오랜 만남으로 쌓아온 신뢰를 바탕으로 동반자가 되기로 약속했다"고 했다. 두 사람은 2014년 광고 촬영을 함께하며 인연을 맺었고, 2015년부터 교제해왔다.

김우빈은 팬카페에 편지를 써 "오랜 시간 함께해 온 연인인 그분과 가정을 이뤄 이제는 같이 걸어가 보려 한다. 우리가 걸어가는 길이 더욱 따뜻해질 수 있도록 응원해주면 감사하겠다"고 했다.

김우빈은 내년 초 방송 예정인 tvN 드라마 '기프트'로 복귀한다. 신민아는 내년 하반기 공개 예정인 디즈니+ 시리즈 '재혼황후'로 돌아온다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지