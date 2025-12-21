유통업계, 연말 모임 시즌 컨디션 회복 도울 ‘모임 D+1’ 식음료가 뜬다

연말은 한 해를 마무리하며 가족, 지인, 직장 동료 등과의 모임이 잦은 시기다. 다양한 음식이 풍성하게 마련되는 파티식 구성이나 잦아지는 술자리로 인해 음식 섭취량이 늘어나면서, 속이 부대끼거나 자극을 받는 등 부담을 느끼는 사람들이 많아진다.

풀무원다논 제공

이러한 상황에서 모임 다음날 컨디션 회복을 도울 수 있는 식음료에 대한 관심이 높아지고 있다. 과식 후 무거워진 속을 달래줄 유산균 제품부터 부드럽고 간편한 식사 대용식, 숙취 해소를 돕는 음료와 젤리까지 연말 시즌 주목할 만한 제품들을 살펴본다.

21일 유통업계에 따르면 모임에서 과식한 이후 화장실에 잘 가지 못하고 속이 불편할 때, 풀무원다논 액티비아(ACTIVIA)의 ‘액티비아 부스트샷3’는 간편하게 섭취할 수 있는 제품이다.

'액티비아 부스트샷3'에는 브랜드 핵심 유산균 '비피더스 액티레귤라리스'가 액티비아 병 플레인 제품 대비 3배 [30억 CFU 이상/병(보장균수)] 담겨 있다. 이 유산균은 체온과 같은 온도에서 가장 활발하게 활동하는 특징을 가지고 있어 '체온 활동 유산균'이라고 불리며, 장 끝까지 살아가 원활한 배변활동과 장 건강에 도움을 줄 수 있다고 알려져 있다.

제품은 '설탕무첨가 플레인'과 '아침에 사과' 2종으로 구성돼 취향에 따라 즐기기 좋다. 또, 100ml 용량으로 과식 후에도 가볍고 간편하게 마실 수 있으며, 설탕무첨가 플레인 50kcal, 아침에 사과 60kcal로 칼로리 부담 없이 섭취 가능하다.

'액티비아 부스트샷3'는 전국 대형마트와 슈퍼마켓, 풀무원 공식몰 '#풀무원(샵풀무원), 쿠팡, 컬리 등 주요 온라인 채널을 통해서 구매할 수 있다.

CJ제일제당은 '햇반 라이스플랜'의 라인업을 확장하며 간단하게 끼니를 해결할 수 있는 죽 제품을 선보였다. 파로녹두닭죽·귀리소고기죽·파로통곡물죽 3가지 종류로, 파우치 형태와 플라스틱 용기형태 2가지로 출시됐다. 파로녹두닭죽과 귀리소고기죽은 통곡물과 닭고기·소고기를 최적으로 배합해 깊은 맛을 더하고 영양까지 잡았다. 파로통곡물죽은 한 그릇(420g)에 바나나 약 4.9개 분량의 식이섬유가 들어있는 고식이섬유 제품이다.

오뚜기는 국산 쌀로 만든 간편식 브랜드 '비(非)밀'을 론칭하고 컵스프 제품을 출시했다. 컵스프는 밀가루 대신 쌀가루를 사용한 '글루텐 프리'(Gluten Free) 제품으로, 부드럽고 부담 없는 식감을 구현한 것이 특징이다. 제품군은 오뚜기의 대표 스프 맛인 크림맛을 비롯해 콘크림, 머쉬룸크림 등으로 다양하다.

롯데칠성음료는 차(Tea) 형태의 숙취 해소 음료 깨수깡 2종을 선보였다. 신제품은 구수한 헛개 맛의 '깨수깡 헛개차 구수한 맛 제로'와 감귤 맛의 '깨수깡 아이스블렌딩티 감귤헛개 제로'로 취향에 따라 골라 마실 수 있다. 두 제품 모두 특허받은 숙취 해소 원료인 아이스플랜트 복합물을 함유했으며 숙취 해소 임상 시험을 완료했고, 헛개나무 열매와 제주산 녹차·감귤·해조류 5종의 성분을 포함하고 있다.

삼양사는 숙최해소 브랜드 '상쾌환'의 신규 광고 '우리들의 상쾌환'편 영상을 공개하고, 제품 증정 이벤트를 진행했다. 광고는 ‘모든 드라마는 여기서부터 시작된다’라는 카피 아래 두 개의 에피소드로 구성됐다. 배우 고윤정이 출연해 친구에서 연인으로 발전하는 순간의 설렘을 현실감 있게 담았으며, 상쾌환이 두 사람의 관계가 시작되는 매개체로 등장한다. 영상 공개와 함께 지정된 번호로 전화하면 고윤정의 음성 메시지를 들을 수 있는 '상쾌환 콜링 나잇' 이벤트를 진행하며 참여자 중 500명을 대상으로 '상쾌환 스틱 제로' 2종 증정했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지