전현무, 친정 KBS 첫 연예대상 "父 병환 힘들었는데…"

MC 전현무가 친정 KBS에서 첫 연예대상을 안았다.

전현무는 21일 서울 여의도동 KBS 신관 공개홀에서 열린 '2025 KBS 연예대상'에서 대상을 받았다. 개그우먼 김숙과 김영희, 그룹 '코요태' 김종민, 배우 박보검, MC 붐, 가수 이찬원과 경합 끝에 영예를 안았다. "당연히 박보검일 거라고 생각했다. 내 앞에 카메라 감독님이 와서 '희망고문 세게 하는구나' 싶었다"면서 "믿기지 않는다. 찐으로 SBS 소감만 준비하고 있었는데····. 정말 예상을 못했다. 어쩐 일이지"라며 놀랐다.

"'사장님 귀는 당나귀 귀'를 오래 했지만 차려 놓은 밥상에서 밥을 먹는 수준이 아니라, 입안에 다 떠넣어줬다. 사장님들이 다 하는 프로그램이라서 내가 하는 역할이 별로 없다고 생각했는데, 큰 상을 줘서 정말 감사하다. 2025년에서 20년을 빼면 2005년이다. 2005년 이맘때쯤 KBS 아나운서 삼수를 하고 '내년에는 반드시 KBS에 들어간다'고 이를 갈았고, 이듬해 입사했다. 아나운서가 된 지 20년 만에 큰 상을 받아서 믿기지 않는다. 감사하다."

전현무는 KBS 32기 공채 아나운서 출신이다. 2017년과 2022년 'MBC 연예대상'을 안았으나, KBS에선 2021년부터 4년 연속 대상 후보에 그쳤다. 5년 만에 영광을 누리게 됐다. "사실 'KBS 아들'이라고 얘기하는데, 상은 정작 다른 데서 받아서 서운함이 있었다. '2026년 고향을 위해 더 많이 일하라'는 뜻으로 알겠다"면서 "본인이 힘들 때 남을 웃기는 게 힘들지 않느냐. 요즘 참 많이 힘들었다. 아버지가 편찮으시다. 방송을 많이 하면서 아버지 병원도 왔다 갔다 해 힘들었는데, KBS가 큰 선물을 줬다"며 감격했다.

"KBS에서 예능을 배웠다. '남자의 자격'에서 이경규 형님께 많이 혼나면서 배웠고, '개콘'을 보면서 개그를 배웠다. KBS에서 배운 걸 다른 채널에서 써먹고 있고, 늘 고마움을 잊지 않고 있다. 남을 깔깔 웃기는 게 예능의 전부가 아니다. 박보검씨를 보면 늘 흐뭇하듯, 날 봐도 흐뭇하게끔 바른 사람이 되겠다. 더 좋은 사람이 돼 선한 에너지를 전하겠다."

2025 KBS 연예대상 수상자(작)

▲대상=전현무(사장님 귀는 당나귀 귀·크레이지 리치 코리안)

▲최고의 프로그램상='살림하는 남자들' 시즌2

▲올해의 예능인상=전현무, 이찬원, 붐, 김숙, 김영희, 김종민, 박보검

▲최우수상 쇼·버라이어티 부문=이준(1박 2일 시즌4), 송은이(옥탑방의 문제아들)

▲최우수상 리얼리티 부문=이정현(신상출시 편스토랑), 박서진(살림남2)

▲우수상 쇼·버라이어티 부문=유선호(1박 2일), 주우재(옥탑방)

▲우수상 리얼리티 부문=김재중(편스토랑), 지상렬(살림남·오래된 만남 추구)

▲공로상=고(故) 전유성

▲인기상=포레스텔라(불후의 명곡), 정지선(사장님 귀는 당나귀 귀)

▲프로듀서 특별상=남희석(전국노래자랑), 엄지인(사당귀)

▲베스트 엔터테이너상 쇼·버라이어티 부문=문세윤(1박 2일), 홍진경(옥탑방)

▲베스트 엔터테이너상 리얼리티 부문=은지원(살림남), 김재원(가는정 오는정 이민정)

▲스페셜 프로그램상='조용필, 이 순간을 영원히'

▲베스트 팀워크상='개그콘서트'

▲핫이슈 프로그램상='가는정 오는정 이민정'

▲올해의 DJ상=그룹 '오마이걸' 효정(볼륨을 높여요), 은가은(빛나는 트로트)

▲디지털 콘텐츠상 : '돌박 2일' 에이티즈

▲베스트 아이디어상='개그콘서트-챗플릭스'

▲베스트 아이콘상='슈퍼맨이 돌아왔다'·'공부와 놀부' 아이들

▲올해의 스태프상=조명감독 김정현

▲방송작가상=이해님(편스토랑), 명민아(사당귀)

▲신인상 쇼·버라이어티 부문=10CM(더 시즌즈), 나현영(개그콘서트)

▲신인상 리얼리티 부문=심형탁·하루 부자(슈퍼맨), 김강우(편스토랑)

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지