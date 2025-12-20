이준영 "유키스 활동 후회한 적 없어"…日 그룹 활동 시절 회상

넷플릭스(Netflix) '장도바리바리 시즌3'

배우 이준영이 일본에서 과거 그룹 유키스(UKISS) 활동 시절을 회상하며 감성에 젖는다.

오는 20일 공개되는 넷플릭스 예능 '장도바리바리 시즌3' 6회(마지막회)에는 코미디언 장도연과 배우 이준영의 일본 도쿄 여행기가 펼쳐진다.

먼저 두 사람은 이준영이 그룹 유키스 활동 시절 8년간 거주했던 일본 도쿄 카미야마초를 찾는다. 이준영은 당시 거주했던 동네와 숙소를 둘러보고 익숙한 풍경에 감회에 젖는다.

그는 "그룹 활동을 단 한 번도 후회한 적 없다"고 고백하며 가장 치열했던 청춘 시절의 기억도 떠올린다.

이어 이준영은 자신의 단골 식당을 공개하고 최애 메뉴로 일본의 비빔면 요리 '아부라소바'를 꼽는다.

남다른 라멘 사랑으로 '면 덕후'스러운 이준영의 모습에 장도연은 '김준멘'이라는 별명을 붙여 웃음을 안긴다.

평소 관리 차원에서 1일 1식을 하지만 이준영은 입맛 따라 흘러가는 일본 식도락 여행에 "어제·오늘 도파민이 터졌다. 너무 행복하다"며 행복해하는 모습도 보인다.

아이돌 그룹 활동에서 배우로 전향한 그는 경력이 쌓여도 방송 활동이 여전히 낯설다며 "자만해서 고꾸라지느니 낯선 게 낫다"는 자신만의 확고한 소신도 밝힌다.

한편, '장도바리바리'는 친구와 함께 이야기보따리를 바리바리 싸들고 훌쩍 떠나는 여행 예능으로 매주 토요일 오후 5시 넷플릭스에서 공개된다.

