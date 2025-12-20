'AOMG' 이미주, 사기 일화 "첫 소속사, 방치해놓고 위약금 내라길래…"

유튜브 '미주 MIJOO

가수 이미주가 데뷔 전 연습생으로 있던 소속사로부터 사기 당한 일화를 공개했다.

지난 19일 이미주의 개인 유튜브 채널 '미주 MIJOO'에는 구독자 10만 명 돌파를 기념해 진행한 Q&A 영상이 게시됐다.

최근 소속사를 안테나(Antenna, 대표 나태흠)에서 AOMG(대표 박재범)로 이적한 이미주는 해당 영상촬영도 AOMG 사옥에 진행했다.

제작진은 이미주에게 "AOMG로 오셔서 사람들이 많이 놀라시더라, 힙합하시는 줄 알고"라고 농담섞인 질문을 건넸다.

그러자 이미주는 "다들 놀라시긴 하더라. 힙합 회사이기도 하지만 2.0으로 시작해 새롭게 시작하는 첫 주자가 됐다. 제가 스타트를 잘 끊어야 한다"고 각오 섞인 답변을 전했다.

인생에서 가장 기뻤던 순간이 언제냐는 질문에 이미주는 울림엔터테인먼트 소속 걸그룹 러블리즈(Lovelyz)로 데뷔했을 때라고 답했다.

이미주는 "그때 러블리즈 연습생이 되려고 엄청 치열했다. 공개오디션에서 40명 정도 있었는데 계속 떨어졌다. 월말평가 볼 때마다 '내가 과연 저 안에 들 수 있을까?'라고 생각했고, 확신이 없어서 떨어질까봐 너무 무서웠다"고 당시 심경을 고백했다.

또 이미주는 "불안감이 들때마다 집에 너무 가고싶었다. 그래서 엄마한테 전화해서 '너무 보고 싶다'고 하면 "네가 한다고 그랬잖아!"라는 꾸중을 듣기도 했다고.

이를 듣던 제작진은 "다른 회사 오디션은 안 봤냐"고 물었고 이미주는 "봤다. 처음 얘기하는 건데, 고등학교 때였고 그 회사가 신생이었다. 그런데 그 회사가 사기꾼이었다"고 답해 놀라움을 안겼다.

이어 이미주는 "연습생들을 사무실에만 앉혀두고 연습은 시키지 않더라, 앉아있게만 하는거다. 그런데 (자신들한테) 투자했다고 하니까 나갈거면 위약금을 내놓고 나가라더라. 더럽고 치사해서 위약금 내고 나왔다"고 밝혀 안타까움을 샀다.

