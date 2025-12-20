263만 먹방 유튜버 나름 "날 괴롭힌 아이, 아이돌이 됐다"

구독자 263만 명을 보유한 먹방 유튜버 나름(본명 이음률)이 학창 시절 자신을 괴롭혔던 학교폭력 가해자가 아이돌로 데뷔했다며 당시의 상처를 공개적으로 털어놨다.

나름은 지난 18일 자신의 인스타그램에 "이 이야기는 전부 사실"이라는 설명과 함께 영상을 게재했다. 그는 "초등학생 시절 나를 괴롭히며 안티카페까지 만들었던 가해자 중 한 명이 아이돌로 활동 중"이라고 밝혔다.

그는 몇 해 전 우연히 TV를 보던 중 오디션 프로그램 '프로듀스 101'을 시청하다 익숙한 얼굴을 발견했다고 설명했다. 나름은 "화면 속 참가자가 내 학폭 가해자 가운데 한 명이었다는 사실을 바로 알아봤다"고 말했다.

나름은 초등학교 4학년이던 시절 학교폭력을 겪었다고 고백했다. 그는 "10살이면 너무 어리지 않느냐고 말하는 사람도 있겠지만, 그 나이에도 아이들은 충분히 영악했다"고 당시를 돌아봤다.

그는 가해자들이 자신을 겨냥한 안티카페를 개설해 매일같이 비난 글을 올렸다고 주장했다. 나름은 "학교에서 그 카페 이야기가 공공연히 오갔고, 그 글들을 읽던 어린 나의 마음이 어땠을지 상상해보라"며 "내가 무엇을 그렇게 잘못했는지 아직도 모르겠다"고 말했다.

이어 "너무 힘들어서 어머니께 말씀드리고 담임교사와 상담을 마친 뒤, 집으로 가는 택시 안에서 '내가 죽으면 저 사람이 벌을 받느냐'며 울었던 기억이 아직도 생생하다"며 "20년이 지났지만 그날의 분위기와 대화가 모두 또렷이 남아 있다"고 털어놨다.

나름은 시간이 흐른 뒤 SNS에서 가해자로 추정되는 인물의 계정을 발견해 연락을 시도했지만 답을 받지 못했다고 주장했다. 그는 "해당 인물은 오디션 프로그램에서는 탈락했지만 이후 다른 소속사를 통해 아이돌로 데뷔한 상태"라고 설명했다.

그러면서도 "그 사람이 실패하길 바라는 건 아니다"며 "아직 크게 유명하지는 않지만 언젠가 빛나는 시기가 올 거라 생각한다. 다만 그때 '너무 어렸고 미안했다'는 말 한마디만 해줬으면 좋겠다"고 말했다.

이와 함께 나름의 쌍둥이 언니이자 유튜버인 다름도 동생의 피해 사실을 증언했다. 다름은 "그 시절을 떠올리면 지금도 마음이 아프다”며 “담임교사와 부모들이 교실에서 이야기를 나누는 동안, 나는 복도에 서서 기다리던 장면이 아직도 잊히지 않는다"고 말했다.

