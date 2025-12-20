페이커 “자녀가 프로게이머? 나도 선뜻 허락 안할 듯”

김민석 국무총리는 리그 오브 레전드(LoL) 프로게이머 ‘페이커’ 이상혁을 만나 K-게임 산업의 발전 방향 등에 대해 의견을 나눴다.

20일 총리실에 따르면 김 총리는 지난 18일 오전 서울 삼청동 총리공관에 ‘e스포츠의 전설’로 불리는 페이커를 초청해 ‘제7차 토론나라’ 행사를 열었다. 이번 행사는 김 총리가 페이커를 인터뷰하는 대담 형식으로 진행됐다.

김민석 국무총리와 프로게이머 페이커 이상혁 선수가 지난 18일 서울 종로구 국무총리 공관에서 인터뷰를 하고 있다. 국무총리실 제공

김 총리는 “대한민국의 꿈인 문화 국가로 가는 데 있어 K푸드, K드라마에 이어 K게임을 빼놓을 수 없다”며 “세계인들이 인정하고 열광하고 있다”고 말했다. 그러면서 페이커에게 LoL 월드 챔피언십 6회 우승 및 사상 첫 3연속 우승을 달성한 소회를 묻자 페이커는 “꿈 같은 일로, 감사하고 영광스럽다”고 답했다.

페이커는 게임 산업 및 e스포츠 정책에 대한 김 총리의 질문에는 “처음 프로게이머가 되었을 땐 (게임에 대한) 인식과 제도가 미비했지만, 지금은 굉장히 좋아졌다”며 “게임 산업이 우리나라 핵심 산업으로 바뀌어 가고 있다”고 했다.

다만 “우리나라가 e스포츠를 세계에서 제일 잘하지만, 그에 비해 게임 산업 자체로 보면 우리 게임이 1등은 아니다”라며 “영감을 주는 게임보다는 양산형 게임이나 단기적 수익에 급급한 (한국) 게임이 많아지고 있다”고 지적했다. 이어 “게임이 단순히 오락이나 ‘시간 때우기용’에서 나아가 많은 사람에게 영감과 동기 등의 긍정적 영향을 주는 영화 같은 다른 콘텐츠처럼 되면 좋겠다”고 말했다.

프로게이머를 지망하는 자녀를 둔 부모에 조언해달라는 김 총리 요청엔 자신도 프로게이머가 되기 전 소득과 학업 포기에 대한 고민이 많았다면서 “(부모가) 걱정하는 게 타당하다”고 했다. 그러면서 “현실적으로 프로게이머가 되기 어려우니 타협해야 할 부분도 있을 것이다. 저 같아도 선뜻 허락해주진 않을 것 같다”고 언급했다.

김민석 국무총리와 프로게이머 페이커 이상혁 선수가 지난 18일 서울 종로구 국무총리 공관에서 인터뷰를 갖고 기념촬영 하고 있다. 국무총리실 제공

평소 독서를 즐기는 페이커는 이날 책 ‘내가 틀릴 수도 있습니다’를 소개하기도 했다. 스웨덴 출신 저자 비욘 나티코 린데블라드의 책으로, 사회적 성공을 거뒀지만 모든 걸 버리고 숲 속으로 수행을 떠난 저자의 이야기를 담은 책이다.

멘토로는 ‘할머니와 아버지’를 꼽았다. 그는 “할머니는 ‘남에게 베풀며 살아야 한다, 남 탓하면 안 된다’는 말씀을 많이 했고, 매일 아침 ‘사랑합니다, 고맙습니다’ 사진을 보내주신다. 제가 살아가는 데 있어서 가치관이 됐다”고 말했다.

또 페이커는 팬들에 대해 “팬의 사랑과 관심을 받는 게 프로게이머를 하는 목표이자 목적이 됐다”며 “팬들은 저의 의미”라고 강조했다. 김 총리는 페이커에게 “열정이 처음과 같이 계속 유지되고, 가족과 팬들의 지지도 지속되기를 바란다”며 “국가와 사회에 좋은 역할을 해달라”고 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지