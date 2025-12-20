신민아♥김우빈, 웨딩 화보 공개…함박눈 맞는 커플

배우 신민아(41)와 김우빈(36)의 웨딩 화보가 공개됐다.

소속사 에이엠엔터테인먼트는 20일 공식 소셜미디어(SNS)에 "오늘 신민아 배우와 김우빈 배우가 결혼식을 올립니다. 인생의 소중한 시작을 함께하는 두 사람에게 보내주신 따뜻한 축복과 응원에 깊이 감사드립니다"라는 글과 사진을 게재했다.

배우 김우빈, 신민아. 사진=에이엠엔터테인먼트 제공

사진에는 턱시도를 입은 김우빈과 웨딩드레스를 입은 신민아가 눈 속에서 환하게 웃고 있는 모습이 담겼다.

소속사는 "앞으로도 신민아, 김우빈 배우는 배우로서 더 좋은 모습으로 보답할 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다"라고 전했다.

두 사람은 이날 오후 서울 중구 신라호텔에서 결혼식을 올린다. 결혼식은 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들만 참석한 가운데 비공개로 진행되며, 사회는 김우빈의 절친한 선배인 배우 이광수가 맡았다.

신민아는 1998년 잡지 '키키' 전속모델로 데뷔했으며 가수 이승환, 그룹 'god' 등의 뮤직비디오에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 2001년 SBS 드라마 아름다운 날들'을 통해 연기 생활을 시작했으며, 영화 '달콤한 인생', '야수와 미녀', 드라마 '갯마을 차차차' 등 여러 작품에 출연했다.

김우빈은 2008년 서울패션위크에서 모델로 데뷔해 2011년 KBS 드라마 스페셜 '화이트 크리스마스'를 통해 연기 활동을 시작했다. 이후 드라마 '상속자들', '우리들의 블루스', '함부로 애틋하게', '신사의 품격' 등에 출연했다.

두 사람은 2014년 한 의료 브랜드 광고 촬영 현장에서 처음 만나 이듬해부터 공개 연애를 이어왔다.

