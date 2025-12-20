회식 잦은 연말, 꼭 술 마셔야 한다면?…딱 ‘이틀’은 비워두세요

연말을 맞아 각종 모임과 회식이 잦아지며 자연스레 음주횟수도 증가한다. 한 해를 마무리하는 술자리가 많아지는 만큼 이로 인한 간의 부담도 커지게 된다.

사진=게티이미지뱅크

20일 질병관리청 이달의 건강정보에 따르면, 간은 ‘인체의 ‘화학공장’이라고 불릴 정도로 해독 작용, 탄수화물 대사, 담즙 생산 및 준비 등을 담당한다. 중요한 역할을 하지만 ‘침묵의 장기’라고 불릴 만큼 손상이 상당히 진행되기 전까지 특별한 증상이 나타나지 않아 더욱 주의가 요구된다.

알코올 간 질환은 과도한 음주로 인해 발생된다. 과음이 반복되면 간세포에 지방이 쌓여 지방간이 되는데 이 단계에서는 금주만으로도 회복할 수 있다. 음주가 계속되면 간염, 더 나아가 간경변증으로 악화되고 간암 발생 확률도 높아진다.

‘하루에 두 잔 이하 음주는 괜찮다’라고 여겨지던 인식이 연구 결과에 따라 바뀌면서 절주보다 금주를 권장하는 추세다. 특히 소주 1병 정도를 주 2회 이상 마시는 것은 고위험 음주며, 술을 매일 마시는 경우 간이 회복할 시간이 없어 더욱 위험하다.

이 외에도 대사이상 지방간질환은 술을 거의 마시지 않는데도 지방이 간에 과하게 쌓이는 질환으로, 비만 인구가 늘면서 환자 수도 증가하고 있다. 이는 비만, 당뇨병, 고지혈증 등과 밀접한 관련이 있다. 체중관리를 통해 치료해야 한다. 6개월 동안 연재 체중의 약 10% 감량하는 것을 목표로 하되 급격한 다이어트는 오히려 간에 염증을 일으킬 수 있어 피해야 한다.

금주가 간 건강에 가장 중요하다. 이미 간 질환이 있다면 소량의 음주도 삼가야 하며 부득이하게 마셔야 한다면 천천히 마셔야 하며 일주일에 최소 2∼3일은 금주일로 지정해 간을 회복시켜야 한다.

또한 간에 부담을 줄 수 있는 불필요한 약물 복용을 자제하거나 신선한 채소 섭취 등 건강한 식습관을 가져야 하며 일주일에 두 번 이상 유산소 운동 등을 꾸준히 해야 한다. 본인이 간염 바이러스 보유자인지 확인하고 항체가 없다면 예방접종을 받아야 하는 것도 중요하다.

질병관리청은 “간은 손상이 상당히 진행될 때까지 뚜렷한 증상이 나타나지 않아 평소 생활습관으로 관리해야 한다”며 “연말에는 모임이 많아지지만 올해 수고한 간이 무리하지 않도록 쉬어갈 시간을 주는 것도 필요하다”고 권장했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지