‘여행을 떠나요’ 이찬원, ’독보적인 목소리‘ 뽐내

이찬원이 조용필-‘여행을 떠나요’를 부르면서 독보적인 성량을 뽐냈다. KBS Kpop

가수 이찬원이 눈에 띄는 성량을 발산해 독보적인 목소리의 저력을 다시금 입증했다.

지난 19일 생방송 된 KBS Kpop ‘2025 가요대축제 글로벌 페스티벌 ’에서 프로그램에 출연한 전체 아티스트가 마지막 무대를 장식했다.

마지막 무대의 곡은 가수 조용필의 ‘여행을 떠나요’였다. 심장을 뛰게 하는 전주가 흐르자, 추임새가 곳곳에서 터지고 아티스트들은 박자에 맞춰 몸을 흔들었다.

노래가 시작되자 가수 이찬원의 목소리는 시청자들의 귀를 사로잡았다. 단체로 노래를 부르고 있어 어떤 가수가 부르고 있는지 소리만으로 구별하기 어려운 와중, 유독 한 구성진 음색이 또렷하게 나타났다.

시청자들은 ‘이찬원 목소리만 들리는 신기한 단체곡’, ‘감출 수 없는 폭풍 성량’이라며 다시금 그의 성량에 감탄했다.

이찬원은 TV조선 ‘미스터트롯’에 출연해 탑7까지 오르며 이름을 알렸다. 그의 풍부한 성량과 안정적인 가창력은 대중들에게 잘 알려져 있다.

