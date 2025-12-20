‘서울 분양 실종’에 청약 경쟁률 뚝…10곳 중 6곳은 미달

전국 민간 아파트 청약 부진이 이어지면서 지난달 1순위 경쟁률이 7대 1을 밑돌며 27개월 만에 최저치를 기록했다. 청약 경쟁률이 1대 1에도 못 미치는 미달 단지도 절반을 훌쩍 넘었다.

20일 분양평가 전문회사 리얼하우스가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과, 11월 기준 전국 민간아파트 1순위 평균 청약 경쟁률은 6.80대 1로 집계됐다. 경쟁률은 최근 12개월 기준으로 산출한 이동평균으로, 7대 1 아래로 떨어진 것은 2023년 8월(6.59대 1) 이후 처음이다.

19일 서울 용산구 남산에서 바라본 아파트단지 모습. 뉴시스

전국 평균 청약 경쟁률은 지난 5월 14.80대 1로 정점을 찍은 뒤 하락 전환해 7월 9.08대 1, 8월 9.12대 1, 9월 7.78대 1, 10월 7.42대 1에 이어 11월 6.80대 1까지 5개월 연속 한 자릿수를 기록했다.

특히 시장 체감온도를 보여주는 미달 단지 비중이 급등했다. 11월 분양된 37개 단지 중 1순위 미달 비율은 64.86%(24곳)으로 전월(42.31%) 대비 크게 상승했다. 이는 신규 분양 물량을 받아내는 수요 흡수력 둔화를 뜻한다고 리얼하우스는 설명했다.

11월 경쟁률이 떨어진 결정적인 원인은 서울 분양이 없었던 것으로 지목된다.10월에는 서울 단지들이 세 자릿수 경쟁률을 기록하며 전체 평균을 끌어올렸지만 11월에는 물량이 없었고, 경기 외곽과 지방에서 공급된 단지들은 경쟁률이 저조했다.

입지가 좋은 일부 대도시 단지에서는 수요 쏠림 현상이 나타났다. 경남 창원의 ‘창원 센트럴 아이파크’는 1순위 청약에서 706.61대 1의 경쟁률을 기록하며 올해 전국 최고 흥행 단지에 등극했다. 인천 검단 ‘호반써밋Ⅲ’(43.55대 1)과 전북 전주의 ‘송천 아르티엠 더 숲’(21.16대 1)도 양호한 성적을 거뒀다. 반면 경기 이천 ‘이천 증포5지구 칸타빌 에듀파크’(0.06대 1), 경기 김포 ‘칸타빌 디 에디션’(0.15대 1), 경남 김해 ‘김해 안동 에피트’(0.17대 1) 등은 미달했다.

지역별 경쟁률 이동평균을 보면 제주(0.17대 1)와 광주(0.22대 1)는 미달이었고 경북(1.59대 1), 대구(1.80대 1), 전남(1.09대 1) 등도 낮은 수준을 보였다. 세종(12.51대 1), 전북(12.46대 1), 충북(10.15대 1) 등은 두 자릿수를 기록하며 상대적으로 경쟁률이 높았다.

김선아 리얼하우스 분양분석팀장은 “10·15 대책 이후 수도권을 중심으로 규제지역이 확대되고 대출 규제가 강화되면서 자금 마련 부담을 느낀 실수요자들의 청약문턱이 높아졌다”며 “그 결과 전국 평균 경쟁률은 약세를 보이고, 입지에 따라 희비가 갈리는 ‘선별 청약’ 현상이 더욱 뚜렷해졌다”고 설명했다.

