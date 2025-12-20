“완치 후에도 절반은 5년 내 재발”… 평소 생활습관 중요한 ‘간암’

간암은 폐암, 췌장암과 함께 치료가 가장 어려운 암 중 하나로 꼽힌다. 최근 국가암등록통계에 따르면 간암의 5년 상대 생존율은 39.4%로, 전체 암 환자의 5년 상대생존율(72.9%)보다 낮다. 염증과 손상으로 이미 병든 간에서 더욱 잘 발생하는 간암, 최신 치료 전략부터 예방 방법까지 19일 서울대병원 소화기내과 유수종 교수와 알아본다.

사진=게티이미지뱅크 제공

◆‘침묵의 장기’ 간, 진단 땐 이미 암 진행…조기 발견 가장 중요

간암은 간세포에서 발생하는 악성 종양으로, 가장 흔한 원인은 만성 간질환과 지속적인 과음이다. 실제로 간암 환자 10명 중 9명은 진단 시점에 이미 B·C형 간염, 간경변, 지방간 등의 간질환을 보유하고 있다. 이런 간질환은 복수, 출혈, 간성 혼수(의식 저하)와 같은 합병증을 동반할 수 있어 간암 치료 과정을 더욱 까다롭게 만든다.

간은 침묵의 장기로 불릴 만큼 증상이 늦게 나타나며, 이는 간암 치료를 어렵게 만드는 또 다른 특징이다. 실제로 간암 환자의 대다수는 정기 검진 등에서 우연히 암을 발견하고, 진단 시 이미 암이 진행된 경우가 많다. 그 밖에 간암 특이적인 증상으로는 흰자위가 노랗게 변하는 황달이 있다. 드물게 오른쪽 윗배의 통증, 식욕부진, 체중감소가 동반될 수 있으나, 다른 소화기 질환과 구별이 쉽지 않다.

간암의 치료 방법은 목적에 따라 구분한다. 먼저 근치적 치료는 종양을 제거해 완치를 목표로 하는 방법이다. 간 절제술, 간 이식술 등 수술적 치료와 고주파 열치료술과 같은 국소 치료가 있다. 조기에 발견해 근치적 치료가 가능한 경우 환자의 90%는 성공적인 치료 결과를 기대할 수 있다.

간암 진단 당시 암이 많이 진행됐거나, 간 기능이 떨어져 있어 근치적 치료가 어려운 경우, 비근치적 치료를 실시한다. 이는 암의 성장을 억제하고 간 기능을 보호하는 치료 방법으로, 생존 기간을 연장해 근치적 치료 기회를 확보하는 것이 목표다. 대표적으로 경동맥화학색전술, 방사선 치료, 전신 항암 요법이 있다.

경동맥화학색전술(TACE)은 암세포에 연결된 혈관에 항암제를 주입한 뒤, 색전 물질로 혈관을 막아 암세포 괴사를 유도하는 치료법이다. 작은 크기의 종양은 수술만큼 치료 효과가 좋다. 최근에는 항암제가 담긴 작은 구슬을 주입하는 약물방출 미세구 색전술, 방사선을 내뿜는 작은 구슬을 이용한 방사선 색전술이 도입되면서 부작용을 줄이고 암세포를 더욱 정교하게 공격하고 있다.

방사선 치료는 간문맥(혈관) 침범, 뼈·폐·림프절 전이 등으로 수술이나 색전술이 어려운 경우에 주로 활용되는 방법이다. 특히 종양 크기가 간 부피의 3분의 1보다 작을 때 효과적이다. 다만, 정상 간세포 손상 가능성을 고려해야 한다.

전신 항암요법은 암의 진행 정도와 간 기능에 따라 전신에 작용하는 약물을 사용하는 치료 전략이다. 주로 암의 간 혈관 침범, 원격 전이가 있거나, 수술·고주파·색전술 같은 국소치료 후 재발·악화가 반복되거나, 종양의 악성도가 높아 국소치료만으로 조절이 어렵다고 판단되는 경우에 시행한다.

항암요법에 사용되는 대표적인 약제 가운데 표적항암제는 암세포 성장에 관여하는 특정 신호나 혈관 생성 과정을 차단하고, 암의 성장을 억제하는 약물이다. 주로 한 종류의 약을 단독 사용하는 경우가 많다. 반면 면역항암제는 환자 몸속 면역세포가 암세포를 더 잘 인식하고 공격하도록 돕는 약물로, 효과를 높이기 위해 2종 이상을 병용하거나, 항혈관신생제 등 다른 약제와 함께 사용되는 경우가 흔하다. 최근에는 기존 표적·면역치료와 다르게 암세포의 에너지 대사 경로만을 선택적으로 차단하는 차세대 대사 치료제도 개발되고 있다.

◆간암 예방법은?

간암은 증상이 거의 없더라도 조기에 발견할수록 치료 성과가 크게 달라지므로 정기 검진이 가장 중요하다. 만성 간염이나 간경화가 있는 고위험군은 증상이 전혀 없어도 1년에 두 번, 즉 6개월마다 반복해서 초음파와 혈액 검사(혈청 알파태아단백검사) 두 가지를 반드시 받아야 한다.

간암의 위험 요인인 과음을 피하고, 간염을 예방하려는 노력도 필요하다. B형 간염은 백신 접종을 통해 예방 효과를 일평생 유지할 수 있으나, 백신이 개발되지 않은 C형 간염은 감염 경로에 노출되지 않도록 주의하는 것이 최선의 예방법이다. 특히 타투, 반영구 화장, 피어싱을 각별히 주의하고, 면도기·손톱깎이 등 개인 위생용품 공유를 삼가야 한다.

일상생활에서 간 건강을 지키는 기본 원칙은 금연과 절주다. 음주 후에는 물을 충분히 마시고, 2~3일 금주 기간을 가져 간의 회복 시간을 확보해야 한다. 과체중과 복부 비만은 간암 위험을 높이므로 탄수화물과 기름진 음식은 줄이고, 생선·계란·두부·살코기 등 단백질과 채소 위주의 식단이 권장된다. 유산소 운동과 근력 운동을 병행해 근육량을 유지하면 간 부담을 줄이는 데 도움이 된다.

유 교수는 “간암은 완치 판정을 후에도 5년 내 환자의 절반 이상이 재발을 경험할 만큼 재발 위험이 높은 암이다. 이는 암세포가 제거된 이후에도 간 자체의 질환 상태가 지속되면 새로운 간암이 다시 발생할 수 있기 때문이다. 최근 만성 간질환 치료제와 간암 치료 전략의 발전으로 간암 치료 성적은 꾸준히 개선되고 있지만, 치료만으로는 한계가 있어 평소 생활습관 관리와 간 건강을 지키는 것이 무엇보다 중요하다”고 강조했다.

