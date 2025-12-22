엠마슬립 코리아, 2026년 VIP 대상 한옥스테이 브랜드 행사 진행

글로벌 수면 브랜드 엠마슬립 코리아(Emma Sleep Korea)는 2026년 1월 사전 초청한 VIP 고객을 대상으로 오프라인 체험형 브랜드 행사를 진행할 예정이라고 밝혔다.

이번 행사는 한국 시장에서 브랜드 인지도를 높이고, 엠마가 추구하는 수면의 가치와 브랜드 철학을 현장에서 직접 경험할 수 있도록 기획됐다.

엠마슬립 코리아는 독일에서 출발한 매트리스 브랜드로, 글로벌 시장에서 축적된 수면 기술력을 기반으로 성장해 왔다. 현재 전 세계 30여 개국에 진출해 있으며, 수면 본질에 초점을 맞춘 기술 중심의 제품을 통해 글로벌 시장에서 인지도를 쌓고 있다.

엠마는 독일 본사에서 개발한 수면 기술을 한국 시장에 순차적으로 도입해 왔으며, 리빙·인테리어 전문가들과의 협업을 통해 기술적 요소를 한국 소비자의 생활 환경과 주거 공간에 적용해 왔다.

이번 VIP 행사는 ‘Awaken Your Best’를 테마로, 독일 본사의 기술이 적용된 수면 제품을 직접 체험할 수 있도록 구성됐다. 행사는 공간 디자이너 백예진이 이끄는 더 코나(The Kona)가 건축한 한옥스테이 해온재, 달온재, 별온재에서 진행되며, 한옥 공간을 배경으로 엠마가 제안하는 수면 경험을 전달할 계획이다.

엠마는 이번 행사에서 기존 주요 제품과 함께 2026년 출시를 앞둔 신제품을 국내에서 처음으로 공개할 계획이다. 또한 음식인문학자 앤스쿠킹 강현영 대표와의 협업을 통해 수면과 휴식, 식문화를 결합한 프로그램도 함께 선보일 예정이다.

엠마슬립 코리아는 이번 VIP 행사를 계기로 브랜드가 지향하는 방향을 공유하고, 글로벌 기술력과 한국적 공간 요소를 결합한 브랜드 경험을 지속적으로 선보일 계획이다.

