재혼男이 도박 중독‧전과 5범…소개해준 친구 “네가 멍청한 거지”

오랜 친구의 소개로 재혼한 여성이 결혼 상대가 도박 중독에 전과 5범이라는 사실을 뒤늦게 알게 된 사연이 전해졌다.

15일 JTBC ‘사건반장’에서는 지난 2월 30년 지기 친구에게 50대 이혼남을 소대받았다는 40대 여성 A씨의 이야기가 소개됐다.

두 사람은 모두 이혼 경험이 있다는 공통점으로 빠르게 가까워졌고, 남성은 “나는 당신이 좋다”며 적극적으로 호감을 표현했다. 결국 교제 약 3개월 만에 두 사람은 혼인신고를 했다.

그러나 혼인신고 바로 다음 날부터 문제가 생겼다. 남편은 A씨에게 재산 내역을 물었고, A씨는 “법적인 부부가 된 만큼 숨길 필요가 없다고 생각해 아파트 한 채와 피시방 2곳, 현금이 조금 있다고 말했다”고 전했다.

그러자 남편은 “나 땡 잡았다”라는 말과 함께 6년 전 사망한 부친의 빚을 떠안게 됐다는 가정사를 털어놨다. 그리고 “약 2억원의 빚 중 1억5000만원을 갚았다”며 5000만원을 대신 갚아달라고 제안했다. A씨는 “상속 포기도 가능했던 상황이었지만, 끝까지 빚을 갚으려는 모습에 책임감을 느껴 결국 이를 대신 변제했다”고 밝혔다.

그러나 이후 남편은 일을 그만두고 집에만 머무르기 시작했다. A씨는 “화장실에 들어가면 한 시간 넘게 나오지 않아 불륜을 의심했는데, 남편 휴대전화를 확인해 보니 인터넷 도박을 하고 있었다”며 “내가 갚아준 돈도 도박 빚 같았다”고 분노했다. 남편은 “실제 돈이 아니라 가상의 머니”라고 해명했지만, 이후에도 반복적으로 돈을 요구하고 대출을 받아달라고 압박했다.

이후 상황은 더 악화됐다. A씨는 이혼을 요구하다 엘리베이터 안에서 남편에게 폭행을 당했다고 털어놨다. 결국 A씨는 남편을 소개해 준 친구를 찾아가 도움을 요청했지만, 그는 “네 남편 전과 5범인 거 몰랐냐. 강도, 여성 폭행, 도박 전력도 있고 최근에도 붙잡힌 적 있다”며 “네가 늘 일만 하니까 하루 웃고 즐기라고 만든 자리였다. 네가 멍청해서 결혼까지 한 것”이라고 말했다.

A씨는 “다른 지인들에게서 그 친구 역시 도박에 손을 댄다는 이야기를 들었다”며 “왜 이런 사람을 나에게 소개했는지 의심이 든다”고 토로했다. 결국 그는 “남편이 1000만원을 주면 깔끔하게 헤어지겠다고 했고, 더는 얽히기 싫어 거기에 응하고 이혼했다”고 밝혔다.

사연을 접한 양지열 변호사는 “이런 사실을 미리 알았다면 혼인하지 않았을 가능성이 크다”며 “단순한 이혼을 넘어 혼인 자체를 취소할 수 있는 사안에 해당할 수 있다”고 조언했다.

