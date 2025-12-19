[포토] 박지훈-유해진 '연기 호흡 기대하세요!'

배우 박지훈(사진 왼쪽)과 유해진이 19일 서울 용산구 용산 CGV아이파크몰점에서 열린 영화 '왕과 사는 남자' 제작보고회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫒겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 다룬 영화로, 오는 2026년 2월 4일 개봉한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지