조현 "내년 이른시기 대통령 국빈방중 추진…적시 한미정상회담"

조현 외교부 장관은 내년에 한미 정상회담을 개최해 양국 정상 간 합의사항 이행 성과를 확인하겠다고 밝혔다.



조 장관은 19일 서울 외교부 청사에서 열린 이재명 대통령 업무보고에서 "내년에도 적시에 한미 정상회담을 갖고 양국 정상 간 합의사항 이행 성과를 확인할 수 있도록, 특히 핵잠·원자력협력·조선 분야에서 실질적 진전을 만들어 나가겠다"고 말했다.

조현 외교부 장관.

이어 "내년 이른 시기에 대통령의 국빈 방중을 추진하고 또 일본과의 셔틀 외교도 지속하겠다"며 "한미일 협력을 지속하면서 한중일 협력을 촉진하겠다. 러시아와도 필요한 소통을 계속하겠다"고 말했다.



또 "우리 경제의 영토를 넓히기 위한 CPTPP(포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정) 가입을 추진하고 일본과도 경제협력을 심화할 수 있는 파트너십을 구축해 나가면서 태국, 아랍에미리트, 이집트 등과도 양자 경제협력 협정을 추진하겠다"고 밝혔다.



조 장관은 현 재외공관 시스템을 대폭 개편하겠다고 예고했다. 그는 "재외공관을 지역별, 분야별 거점 공관 체제로 재편하고 성과 평가 체제도 개선하겠다"고 말했다.

<연합>

