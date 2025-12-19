‘민·군 통합 이전’ TK신공항, 대구공항보다 7배 커진다

대구 군위군과 경북 의성군에 들어서는 ‘대구경북통합신공항’(TK신공항)이 기존 대구국제공항보다 7배 이상 커진 규모로 세워진다. 총 사업비는 2조7000억원을 투입된다.

국토교통부는 19일 TK신공항 민간공항 기본 계획을 고시했다. TK신공항은 민·군 공항을 동시에 이전하는 국내 최초 사례다. 특별법에 따라 민간과 군이 함께 사용하는 대구 도심 내 대구국제공항과 대구 공군기지를 군위군 소보면과 의성군 비안면 일대에 옮겨 조성하게 된다.

대구경북 통합 신공항 조감도. 국토교통부 제공

TK신공항 중 민간공항의 면적은 부지가 133만7000㎡, 여객터미널은 12만3650㎡에 달한다. 현재의 대구공항보다 부지는 7.8배, 여객터미널은 4.5배 커진다. 여객 전용 주기장도 기존 11대가 들어갈 수 있는 규모에서 20대로 2배 가까이 늘어나고, 계류장과 화물터미널 2곳(군위, 의성) 등도 들어선다.

활주로는 길이 3500ｍ에 폭 46ｍ 크기로 1개가 놓인다. 미국과 유럽 등에서 직항으로 오갈 수 있는 B747-400과 A380 등 중대형 여객·화물기가 모두 뜨고 내릴 수 있는 규모다. 3500ｍ 중 2744ｍ는 군 공항 건설사업을 통해, 나머지는 민간공항 사업을 통해 건설한다.

항공기 활주로 오버런(이착륙 시 활주로 벗어나는 사고)이나 조류 충돌 사고 위험을 줄이기 위한 장치도 둔다. 활주로 종단안전구역은 259ｍ를 확보하고, 항공기가 올라가면 시멘트 블록이 깨져 제동 효과를 내는 ‘활주로 이탈 방지 시스템’(EMAS)의 도입 여부도 검토한다. 또 조류탐지 레이더 2개를 설치하고, 향후 공항 운영 시 조류 퇴치 및 예방방안 등을 군과 협의해 안전을 높인다는 방침이다.

공항 접근 교통 편의성을 높이기 위해서는 중앙고속도로와 연결되는 동측 진입도로(4차로)와 국도 28호선과 연결되는 북측 진입도로(2차로)를 건설사업에 포함할 계획이다.

건설 과정에서는 단계적 공사 장비 투입으로 탄소배출을 최소화하고, 운영 과정에서 태양광과 지열 등 신재생에너지를 사용하며 공항구역 내 전기·수소 지상 조업 차량을 도입해 친환경 공항을 만든다는 방침이다.

민간과 군이 공동으로 사용하는 시설에 대한 중복투자를 막기 위해 필요한 부분은 민군 통합설계 및 시공으로 추진할 계획이다.

신윤근 국토부 대구경북통합신공항건설추진단장은 “TK신공항은 일반적인 사회간접자본(SOC) 사업이 아니라 지역 산업구조 개편과 성장동력 창출을 통해 지역 소멸 위기를 극복하고 국토 균형발전을 견인하는 마중물이 될 것”이라며 “개항까지 국토부, 국방부, 대구시, 경상북도, 공항공사 등 다양한 관계기관들의 힘을 모아 가겠다”고 말했다.

