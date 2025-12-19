'김상식 매직' 박항서 넘었다… 베트남, 동남아시안게임도 우승 '3관왕 새역사'

김상식 감독이 베트남 축구대표팀을 동남아시안(SEA) 게임에서도 정상에 올려놓으며 메이저 대회 3회 연속 우승이라는 새역사를 썼다. 박항서 전 감독도 이루지 못한 성과다.

김상식 감독이 이끄는 베트남 23세 이하(U-23) 축구대표팀은 18일 오후(한국시간) 태국 방콕의 라자망갈라 스타디움에서 열린 태국과의 2025 SEA 게임 남자 축구 결승전에서 연장 혈투 끝에 3-2 역전승을 거뒀다. 이로써 베트남은 2021년 대회 이후 4년 만에 정상을 탈환했다. 이로써 김상식 감독이 이끈느 베트남은 올해 1월 열린 2024 동남아시아 축구선수권대회(미쓰비시컵)를 시작으로 7월 아세안축구연맹(AFF) U-23 챔피언십에 이어 3회 연속 메이저 대회 우승을 이뤘다.

김상식 베트남 축구대표팀 감독이 2025 SEA 게임 남자 축구에서 우승한 뒤 선수들로부터 헹가래를 받고 있다. 방콕=로이터연합뉴스

이로써 지난해 5월 베트남 지휘봉을 잡은 김상식 감독은 세 대회에서 모두 우승을 지휘한 최초의 사령탑으로 이름을 올렸다. 이는 ‘쌀딩크’로 불리는 베트남 축구의 영웅 박항서 전 베트남 대표팀 감독도 못 한 일이다.

베트남은 이번 대회 조별리그에서 라오스(2-1 승), 말레이시아(2-0 승)를 차례로 제압한 뒤 준결승에서도 필리핀을 상대로 2-0으로 완승하고 결승에 진출했다. 태국 역시 싱가포르와 동티모르를 누르고 준결승에서 말레이시아를 꺾어 결승에올랐다. 베트남은 개최국으로서 익숙한 경기 환경과 홈 관중의 열광적인 응원을 등에 업은 태국을 맞아 전반에 두 골을 내주는 등 고전했다.

0-2로 끌려간 채 전반을 마친 김 감독은 후반 들어가며 교체 카드를 활용해 반격에 나섰고 베트남은 후반 시작 2분 만에 만회 골을 터트렸다. 이어 후반 15분 코너킥 기회에서 골키퍼가 제대로 처리하지 못한 공을 팜 리 득이 차넣어 승부를 원점으로 돌렸다. 연장전으로 이어진 승부가 갈린 것은 연장 전반 5분이었다. 응우옌 탄 난의 역전 결승골이 터졋고 이를 끝까지 잘 지킨 베트남이 결국 우승의 기쁨을 맛봤다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지