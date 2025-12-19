인쿠시 데뷔전 출격 준비 완료…기대와 우려 교차

여자 프로배구 정관장에 입단한 몽골 국적의 인쿠시(20·몽골 이름 자미안푸렙 엥흐서열)가 19일 V리그 데뷔를 앞두고 있다.

정관장은 지난 18일 인쿠시를 2025∼2026 V리그에 출전할 아시아쿼터 선수로 한국배구연맹(KOVO)을 통해 공시했다. 선수 등록을 마친 인쿠시 포지션은 아웃사이드 히터로, 등번호는 1번이다. 인쿠시는 지난 11일 몽골로 넘어가 프로배구 선수로 뛸 수 있는 예술흥행(E6) 비자를 받았고 전날 국제배구연맹(FIVB)으로부터 국제이적동의서(ITC) 발급 절차를 마쳤다. 인쿠시는 19일 대전 충무체육관에서 열리는 GS칼텍스와 홈경기 출격을 준비한다.

인쿠시. 정관장 제공

인쿠시는 ‘배구 여제’ 김연경이 감독을 맡은 MBC 배구 예능 프로그램인 ‘신인 감독 김연경’에서 '외인부대' 필승 원더독스의 주전 공격수로 활약하며 눈길을 끌었고 정관장이 아시아 쿼터 선수인 위파위 시통이 지난 2월 무릎 수술 후 코트 복귀가 늦어지면서 대체 아시아 쿼터 선수로 영입을 결정했다. 인쿠시는 이선우와 박혜민, 곽선옥 등이 번갈아 나서는 아웃사이드 히터 포지션에서 정관장의 새로운 공격 옵션이 될 전망이다.

다만 갑작스러운 V리그 데뷔에 방송을 등에 업은 화제성이 더해진 만큼 인쿠시를 향한 기대도 크지만 한편에서는 우려의 목소리도 없지는 않다.

180㎝의 신장에 점프 타이밍이 빠르고 순간 폭발력이 뛰어나다는 평가를 받는 인쿠시는 중학교 시절 한국에 와 목포여상을 거쳐 목포과학대로 진학, 올해 한국대학스포츠협의회(KUSF) 대학배구 여자부 U-리그 6경기에 나서 159득점을 올리며 이 부문 압도적 선두를 기록했다. 몽골 프리미어리그 다르한 모글스에서도 주전 공격수로 활약했다.

다만 정관장에 인쿠시 영입 효과가 곧바로 나타날지는 미지수다. 외국인 에이스의 보조적인 역할에 그칠 가능성도 적지 않아 보인다. 여기에 지난 16일 팀에 합류에 기존 선수단과 호흡을 맞출 시간도 많지 않았다. 여기에 지나친 관심으로 인한 부담감도 인쿠시의 프로무대 적응에 걸림돌이 될 수도 있다.

어쨌건 현재 정관장이 시즌 5승10패(승점 14)를 기록, 리그 최하위로 처져 공격력 강화가 절실한 상황이라는 점에서 인쿠시의 활약도에 적지 않은 시선이 쏠리고 있는 것만큼은 분명하다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지