“여친 따라왔어요” 마곡 몰린 2040男…“다리 아파도 집에 못가”

“매년 남자친구랑 참가 중이에요. 한 해 F&B 트렌드도 한눈에 알 수 있고, 시식만으로 배가 부를 정도로 혜택도 다양해요.”

지난 18일 오후 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 ‘컬리 푸드페스타 2025’. 행사장 입구부터 커다란 흰색 가방을 든 이들로 인산인해를 이뤘다. 컬리 주요 타깃층인 20~40대 여성뿐 아니라 이들과 함께 온 남성 방문객들도 눈에 띄었다. 유모차를 끌고 아이와 함께 온 가족 단위 방문객들도 더러 보였다. 회사 반차를 내고 왔다는 직장인 이성은(29)씨는 “2시간 넘게 대기도 하고 돌아다니다 보니 다리가 아프다”면서도 “가방을 꽉 채우기 전까지는 집으로 돌아가지 않을 것”이라고 웃어 보였다.

지난 18일 코엑스 마곡 ‘컬리 푸드페스타 2025’ 내부 행사장이 방문객들로 가득 찬 모습.

올해로 3회째를 맞는 컬리 푸드페스타는 컬리만의 큐레이션을 오프라인에서 압축적으로 체험할 수 있는 미식 축제다. 오는 21일까지 열리는 이번 행사는 첫날인 이날부터 109개 파트너사, 160여개 F&B 브랜드를 즐기기 위한 관람객들로 발 디딜 틈 없이 북적였다. 컬리 측은 4일간 총 약 2만3000여명의 관람객이 모일 것으로 추정했다.

행사장 안으로 들어서니 컬리를 상징하는 보라색 카펫이 펼쳐졌다. ‘홀리데이 테이블(Holiday Table)’ 콘셉트에 맞게 행사장 곳곳이 크리스마스 분위기로 가득했다. 거대한 크리스마스트리가 중앙에 세워져 있어 마치 유럽의 크리스마스 마켓을 연상시켰다. 캐럴 음악이 행사장을 가득 채웠고, 크리스마스 만찬 테이블도 마련됐다. 이 테이블을 중심으로 간편식, 그로서리, 신선과 축수산, 베이커리·디저트, 음료·간식, 헬스 등 총 7개 구역으로 나뉘어 있었다.

‘컬리 푸드페스타 2025’ 삼양식품 부스에서 방문객들이 체험 이벤트에 참여하고 있다.

행사장 메인은 단연코 파트너사들의 다채로운 부스였다. 공간 전체에 퍼진 맛있는 내음을 따라가니 하림, 오뚜기, 네스프레소 등 국내 대표 식음료 기업의 부스가 등장했다. 부스마다 시식을 하기 위한 대기줄이 잇따랐다. 룰렛 돌리기, 퀴즈, 캡슐 뽑기 등 다양한 이벤트도 진행됐다. 올해는 보다 쾌적한 진행을 위해 참여 파트너사를 줄이고 선정 기준도 높였다.

특히 삼양식품, 롯데호텔, 윤서울, 온하루 등 50여개 파트너사는 올해 처음으로 참가했다. 이곳에서 신상품을 론칭하는 파트너사도 눈에 띄었다. 풀무원은 내년 1월 출시 예정인 고농도 두부 4종을 페스타 단독으로 선공개했다. 전국 100여개 이상의 점포를 운영하는 오마뎅은 빨간꼬치어묵&물떡을 선보였다.

컬리의 큐레이션을 직접 체험할 수 있는 ‘브랜드 살롱’에도 힘을 줬다. 셰프 테이블, 라이스 테이블, 드림 테이블 등 세 개의 테이블을 준비해 인기를 끌었다. 특히 이연복, 정지선, 조서형 등 유명 셰프 12인이 참여하는 셰프 테이블에서는 매일 3명의 셰프가 직접 음식을 조리하며 상품 개발 비하인드를 소개한다. 라이스 테이블에서는 쌀 도슨트와 함께 5개의 쌀 품종을 맛보고 자신의 쌀 취향을 발견할 수 있다.

‘컬리 푸드페스타 2025’에 전시된 대형 크리스마스트리.

오프라인 경험이 온라인으로 이어질 수 있는 선순환 구조도 마련했다. 대다수 제품은 현장에서 구매가 어려웠는데, QR로 접속한 컬리몰에서 주문이 가능했다. 고객 접점을 확대하고 브랜드 경험에 더 집중하기 위함이다. 컬리몰에서도 오는 29일까지 컬리푸드페스타 기획전이 개최된다. 행사장에서 만난 브랜드 상품을 최대 40% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 삼진어묵, 폰타나, 만전김 등 카테고리별 대표 브랜드 30개를 모아 최대 30% 할인 쿠폰도 함께 제공한다.

최재훈 컬리 최고커머스책임자는 “올해로 3회째를 맞는 컬리 푸드페스타에서 대표 미식 축제에 걸맞은 큐레이션과 풍성한 콘텐츠를 만나보실 수 있을 것”이라며 “컬리와 160여개 브랜드가 준비한 다채로운 맛은 물론 오감으로 즐기는 체험을 통해 행복한 연말의 추억을 남기시길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지