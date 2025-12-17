특검, 김기현 자택·의원실 압수수색

윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨의 ‘로저비비에 가방 수수 의혹’을 수사 중인 김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 17일 국민의힘 김기현 의원에 대한 강제수사에 나섰다. 특검팀은 ‘대통령 관저 이전 특혜 의혹’과 관련해 김오진 전 국토교통부 차관의 신병을 확보했다.



특검팀은 이날 오전 김 의원의 서울 성동구 자택과 여의도 국회 의원회관 의원실 등을 압수수색해 김 의원과 배우자 이모씨의 휴대전화 등을 확보했다. 특검팀은 압수수색 영장에 김 의원을 이씨의 청탁금지법 위반 혐의 공범으로 적시했다. 특검팀은 이씨가 김씨에게 로저비비에 클러치백을 건넨 경위를 수사하던 중 해당 가방의 결제 대금이 김 의원 계좌에서 출금된 정황을 포착한 것으로 전해졌다.



특검팀은 5일 이씨를 소환조사한 데 이어 김 의원에 대한 조사도 불가피하다는 입장이다. 다만 특검팀은 “김 의원이 소환요청에 응하지 않겠다는 뜻을 수차례 밝혔다”고 전했다. 반면 김 의원은 “통일교 관련 여권 수사 은폐 의혹 등으로 수세에 몰린 특검의 국면전환용 압수수색”이라며 “소환요구에 ‘변호사와 상의하자’고 분명히 얘기했는데, 제가 불응했다고 말을 지어냈다”고 밝혔다.



서울중앙지법 이정재 영장전담 부장판사는 이날 김 전 차관과 대통령비서실 행정관 출신 황모씨에 대해 청구된 구속영장을 발부했다. 이들은 윤 전 대통령이 20대 대선에서 당선된 후 대통령 관저 이전·증축 공사 과정에서 종합건설업 면허가 없는 인테리어업체 21그램이 공사를 수주하도록 특혜를 제공한 혐의를 받는다. 21그램은 김씨가 운영한 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원하고 사무실 설계·시공을 맡았던 업체다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지