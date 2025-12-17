'숙대 출신' 전원주 "'식모 역할'에 동문 욕할까 졸업 숨겨"

배우 전원주가 60여년 만에 모교 숙명여대를 찾아 눈시울을 붉혔다.

16일 전원주의 유튜브 채널에는 '63년 만에 최초 공개. 교사 출신 전원주 숙명여대 성적표 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

사진=유튜브 채널 '전원주인공' 화면 캡처

영상에서 전원주는 "내가 여길 나온 걸 아무도 안 믿는다. 맨날 식모 역만 맡다 보니 다들 '고등학교도 안 나왔을 텐데'라고 하더라. 대학교를 나왔다는 걸 보여주기 위해 왔다"고 말했다.

이어 "그때는 흙길이었다. 학교까지 가는 버스가 있었는데 나는 돈이 아까우니까 매일 걸어 올라갔다"며 "내가 덕성여고를 나왔는데 그때 두 명밖에 대학교를 못 갔다. 그때는 여자들은 시집 보낼 생각만 하고 대학교를 안 보냈다"고 회상했다.

그러면서 "우리 엄마는 내가 얼굴 안되고 키가 작으니까 선생 만들려고 보낸 거였다. 숙대가 신붓감 후보 1등이었다"고 했다.

대학 졸업 사실을 숨기고 살아야 했던 사연도 공개했다. 전원주는 "옛날에는 학교 나왔다는 것을 부끄워서 이야기를 못 했다. '좋은 대학 나와서 왜 그런 역할만 하냐'면서 졸업생들이 욕할까봐. 한번씩 힘들 때 왔었다"고 눈물을 보였다.

이에 제작진은 전원주에게 숙명여대 마스코트 '눈송이' 키링을 선물했다. 제작진이 "산뜻한 걸로 가방을 바꾸고 오셨다"고 하자, 전원주는 "나 이런 거 들고 다닌다. 이제 나이 먹으니까 멋있고 비싼 가방 안 들게 된다"고 했다.

이어 "며느리들이 생일날 이름 있는 명품 가방 선물했는데, 도로 가져가라고 했다"며 "지금 가방은 시장에서 만원 주고 샀다. 숙대 졸업생 전원주는 인색하지만 떳떳하게 산다"고 밝혔다.

모교 방문을 기념해 졸업·성적 증명서를 확인한 전원주는 C와 D가 기록된 성적표를 보고 부끄러워했다. 그는 "몇십 년 전인데 어떻게 다 나오냐. 거짓말 못 하겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

