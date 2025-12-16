‘첩첩산중이네…’ OK에 당한 일격에 10연승 끝나고 현대캐피탈 만나는 대한항공 헤난 감독 “V리그 일정 타이트해서 지난 경기에 연연할 틈이 없어서 좋아” [인천 현장 프리뷰]

[인천=남정훈 기자]남자 프로배구 대한항공과 현대캐피탈의 2025~2026 V리그 남자부 3라운드 맞대결이 펼쳐진 16일 인천 계양체육관. 승점 31(11승2패)로 선두 질주 중인 대한항공과 승점 26(8승5패)로 2위로 추격하는 현대캐피탈의 입장이지만, 최근 분위기는 반대다. 대한항공은 지난 12일 부산 원정에서 OK저축은행에 0-3으로 완패하며 연승행진이 ‘10’에서 멈췄다. 반면 현대캐피탈은 최근 3연승을 달리며 어느덧 2위까지 치고올라왔다. 이날 경기에서 현대캐피탈이 승점 3을 챙긴다면 대한항공의 독주 체제는 허물어질 수 있는 상황이다.

경기 전 만난 헤난 달 조토(브라질) 대한항공 감독은 “현대캐피탈은 전술적으로나 기술적으로 좋은 팀이다. 그래서 준비하는 과정이 더 힘들었다”면서 “결국 오늘 경기는 첫 볼, 리시브가 많은 것을 결정할 것이라고 본다”라고 내다봤다.

지난 OK저축은행전은 헤난 감독의 대한항공 사령탑 부임 후 최악의 경기력이었다. 이에 대해 묻자 헤난 감독은 “그날은 OK저축은행의 경기력이 너무 좋았다. 반면 우린 그러지 못 했다. OK저축은행의 노력에 박수를 보낸다”면서 “그래도 긍정적인 건 V리그 일정이 워낙 타이트하다보니 이전 경기에 연연할 틈이 없다. 바로 다음 경기를 준비해야 하기 때문이다. 그래서 지난 경기에 머무르기보다 오늘 경기에만 집중하면서 선수들에게도 ‘연연하지 말라’고 주문했다”라고 설명했다.

이날 경기의 성패도 현대캐피탈이 자랑하는 ‘전가의 보도’인 레오-허수봉으로 이어지는 최강 아웃사이드 히터 라인의 봉쇄 여부에 달렸다. 헤난 감독은 “현대캐피탈의 공격력이 워낙 강하다. 그래서 우린 블로킹과 수비 시스템을 집중해서 준비했다. 우리가 준비한 수비 시스템이 잘 먹힌다면 좋은 결과가 나올 것이라 생각한다”라고 답했다.

내년에는 아시안게임과 아시아선수권을 비롯해 많은 국제대회 일정이 기다리고 있다. 워낙 좋은 선수들을 많이 보유한 대한항공이다 보니 헤난 감독도 선수들의 차출에 신경을 쓸 수밖에 없다. 대표팀 일정을 모두 소화하다보면 정작 프로팀에서의 퍼포먼스가 떨어질 수밖에 없는 상황이다. 이에 대해 헤난 감독은 “그 딜레마는 한국뿐만 아니라 세계적으로 모두 똑같다. 결국 대표팀과 프로팀이 더 긴밀히 공조하며 협업을 해야 한다. 예를 들어 우리 선수들의 특성은 아무래도 프로팀이 더 많이 안다. 그렇기 때문에 웨이트 프로그램 등에 대해 대표팀 스태프들과 공조해서 체계를 갖춰야 한다. 그게 키포인트”라고 설명했다.

