이병헌 '얼굴 봉인 해제'? 이민정, 구독자 50만 명 약속 지켜

이병헌이 아내 이민정의 유튜브 채널 구독자 50만 명 달성을 축하하며 맨얼굴을 공개했다. 유튜브 채널 '이민정 MJ' 영상 캡처

배우 이병헌이 아내 이민정의 유튜브 채널 구독자 50만 명 달성을 축하하며 마침내 맨얼굴을 공개했다.

지난 15일 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’에는 ‘해외에서 날아온 축하영상 (AI아님)’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 초반, 이병헌은 ‘블러 처리’ 된 얼굴로 등장해 “MJ 유튜브 50만 돌파를 축하드린다”라고 인사를 건넸다.

점점 ‘블러 처리’가 해제된 얼굴이 드러나면서 이병헌은 “이제 블러가 없는 관계로 이렇게 헤어와 메이크업 풀착장 하고 인사드린다”라고 말했다. 또 “앞으로도 많은 분들께 즐거움을 주는 유튜브로 발전하길 바란다. 화이팅!”이라고 이민정에게 축하의 메시지를 전했다.

이병헌의 축전 영상. 유튜브 채널 '이민정 MJ' 영상 캡처

뿌듯한 미소와 함께 영상을 마무리한 이병헌의 반응에 시청자들은 “이민정이 약속을 지켰다”, “이 얼굴만을 기다렸다”, “얼굴 봉인 해제”, “아낌없이 주는 얼굴 감사합니다” 등의 반응을 보였다.

앞서, 이민정은 지난 3월 유튜브 채널을 개설하면서 “구독자 50만 명이 넘을 때까지 남편 이병헌의 얼굴을 블러 처리하겠다”라고 말한 바 있다.

그러던 중 지난 15일, 이민정의 유튜브 채널 구독자 수는 50만 명을 넘어섰고 구독자들은 이민정이 내세웠던 공약을 언급하며 이병헌의 맨얼굴을 보여달라는 요청이 이어졌다.

유튜브 구독자 수 50만 명을 달성한 이민정. 이민정 인스타그램 캡처

하지만 이민정은 “50만 공약인 BH님 블러 해제는 제 공약보다 더 중요한 배우의 초상권이 있기에 본인의 의견을 존중해서 편안하게 선택적 블러로, 본인이 블러를 해제하고 싶은 순간이 있다면 그렇게 하는 게 어떨까 싶다”라고 말했다.

이에 일부 네티즌들이 “공약을 이행하지 않겠다는 것이냐”라면서 분노와 배신감을 드러내자 이민정은 “공약 이행이 처음이라 오해의 소지가 있는 표현을 써서 죄송하다”라면서 곧바로 해외에서 온 이병헌의 ‘축전 영상’을 공개했다.

덧붙여 이민정은 자신의 유튜브 채널을 통해 “채널을 시작한 지 약 8개월 만에 50만 명을 달성해 감사하다”라면서 “부족한 점이 많았을 텐데 관심 있게 봐주셔서 진심으로 감사드린다”고 인사를 전했다.

