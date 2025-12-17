한국은행 “돈 풀려 환율 상승 초래 주장은 과도한 해석”

시중 통화량이 역대 최대치를 기록한 가운데 한국은행이 시중에 돈이 과도하게 풀려 환율 상승을 초래했다는 지적에 대해 정면 반박에 나섰다.

한은은 16일 ‘10월 통화 및 유동성 동향’을 발표하면서 이례적으로 최근 유동성 상황에 대한 부연설명을 블로그에 올리고 “유동성 증가에 대한 일각의 우려는 다소 과도한 해석이며 문제 해결의 본질을 흐릴 수 있다”고 지적했다. 저자는 한은 금융시장국 박성진 시장총괄팀장, 이화연 정책분석팀장이다.



한은에 따르면 지난 10월 광의통화(M2) 평균 잔액은 전월 대비 0.9%(41조1000억원) 증가한 4471조6000억원으로 집계됐다. 역대 최대치로 7개월 연속 증가세다.



상품별로 보면 수익증권(31조5000억원)과 2년 미만 정기예적금(9조4000억원)이 가장 많이 증가했다. 그러나 한은은 현재 유동성이 과도한 수준이라고 보기 어렵다고 평가했다. 이번 금리 인하기의 누적 M2 증가율은 8.7%로, 과거 인하기인 2012년(5.9%)보다는 높은 편이나 2014년(10.5%), 2019년(10.8%)에 비해서는 낮다는 것이다.



아울러 최근 M2 증가세는 통화지표 범위 밖에 있던 자금들이 M2 내 수익증권으로 대폭 유입된 영향이 있었다고 설명했다. M2는 현금과 요구불예금 등 협의통화(M1)에 머니마켓펀드(MMF)와 수익증권 등을 더해 집계한다.



박 팀장은 “지난 5월 이후 주가가 오르며 개인이 통화지표에 포함되지 않는 국내주식을 큰 폭 순매도했는데, 이 매도자금 일부가 ETF 등 수익증권으로 유입되면서 M2 증가세를 가속화했다”고 설명했다.

이에 한은은 M2 통계에서 수익증권을 제외하는 작업을 진행 중이며 관련 계획을 이달 내 발표할 예정이다. 개편 기준으로는 지난 9월 M2 증가율이 8.5%에서 5%대 중반으로 상당 폭 낮아질 전망이다.



한은은 미국보다 한국 시중에 풀린 돈이 더 빠르게 늘면서 환율이 올랐다는 주장도 사실과 다르다고 반박했다. 지난 9월 우리나라의 M2 증가율(8.5%)이 미국(4.5%)보다 높은 것은 맞지만, 미국이 코로나19 직후 제로금리 정책의 후폭풍을 수습하기 위해 2022년 3월부터 기준금리 인상과 양적긴축에 나섰기 때문에 증가율에 차이가 있었다는 것이다.



한은은 “이러한 맥락을 고려해 2020년 3월 직전부터 한·미 M2 누적 증가율을 비교해 보면 각각 49.8%, 43.7%로 큰 차이가 나지 않는다”고 강조했다.



이날 원·달러 환율은 주간 종가(오후 3시30분) 기준 전 거래일보다 6.0원 오른 1477.0원을 기록했다.

