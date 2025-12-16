[포토] 경실련, 5개 부처 퇴직 공직자 재취업심사 현황 발표

16일 서울 종로구 경제정의실천시민연합(경실련) 강당에서 열린 기자회견에서 참석자들이 구호를 외치고 있다. 경실련은 2022년 7월∼2025년 7월 고용노동부와 교육부, 법무부, 행정안전부, 환경부(기후에너지환경부)의 퇴직공직자 취업심사 승인율 분석 자료를 발표했다. 경실련의 조사 대상 기간 이들 부처의 전체 취업심사 대상 180건 중 161건(89.4%)이 ''취업 가능'' 또는 ''취업 승인'' 결정을 받았다. /2025.12.16 이제원 선임기자 16일 서울 종로구 경제정의실천시민연합(경실련) 강당에서 열린 기자회견에서 참석자들이 2022년 7월∼2025년 7월 고용노동부와 교육부, 법무부, 행정안전부, 환경부(기후에너지환경부)의 퇴직공직자 취업심사 승인율 분석 자료를 발표하고 있다. 경실련의 조사 대상 기간 이들 부처의 전체 취업심사 대상 180건 중 161건(89.4%)이 ''취업 가능'' 또는 ''취업 승인'' 결정을 받았다. /2025.12.16 이제원 선임기자 16일 서울 종로구 경제정의실천시민연합(경실련) 강당에서 열린 기자회견에서 참석자들이 2022년 7월∼2025년 7월 고용노동부와 교육부, 법무부, 행정안전부, 환경부(기후에너지환경부)의 퇴직공직자 취업심사 승인율 분석 자료를 발표하고 있다. 경실련의 조사 대상 기간 이들 부처의 전체 취업심사 대상 180건 중 161건(89.4%)이 ''취업 가능'' 또는 ''취업 승인'' 결정을 받았다. 이제원 선임기자 기자페이지 바로가기 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지