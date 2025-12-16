제주 지역화폐 탐나는전 ‘5% 할인발행’ 충전 한도 35만원→70만원

제주도는 연말 소비 진작을 위해 한시적으로 운영 중인 지역화폐 ‘탐나는전’ 할인 발행 충전한도를 16일부터 기존 월 35만원에서 70만원으로 상향했다.

탐나는전 이용자는 카드 충전 시 충전 금액의 5%를 할인받게 된다. 월 최대 70만원 충전 기준 최대 3만5000원의 혜택을 누릴 수 있다.

앞서 35만원을 충전해 1만7500원의 인센티브를 받은 이용자는 추가로 35만원 한도 내에서 동일한 수준의 혜택을 더 받을 수 있다.

할인 발행은 예산 소진 시 조기 종료된다. 할인 혜택을 받아 충전한 금액은 내년 1월 1일부터 9일 오전 9시까지 예정된 서비스 일시 중단 이후에도 사용할 수 있다고 도는 전했다.

김미영 제주도 경제활력국장은 “한시적 할인 확대는 가용 재원을 효율적으로 활용해 연말 도민 가계 부담을 완화하는 동시에, 지역 소상공인의 매출 회복을 뒷받침하는 조치”라며 “지역 경제 여건과 소비 동향을 면밀히 점검해 탐나는전 운영의 실효성을 지속해서 제고해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지