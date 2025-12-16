일본 동북부 ‘후속 지진 주의보’ 해제됐지만…“가능성 완전히 사라진 것 아냐”

지난 8일 일본 아오모리현에서 발생한 규모 7.5의 강진 이후 발표된 ‘홋카이도·산리쿠 앞바다 후발 지진 주의 정보’가 16일 0시를 기해 해제됐다. 일본은 대규모 지진 가능성은 줄어들었다면서도 평상시 지진 대비 태세를 갖출 것을 호소했다.

교도통신 등에 따르면 아카마 지로 일본 방재담당상은 이날 기자회견에서 “(후속 지진) 가능성이 사라진 것은 아니다”라며 피난 장소 확인, 가구 고정 등 일상생활에서 취해야 할 방재 행동을 계속해 달라고 당부했다.

지난 8일 일본 아오모리현에서 발생한 규모 7.5의 강진 이후 하치노헤에서 한 남성이 무너져내린 상가 내부의 잔해를 치우고 있다. EPA연합뉴스

앞서 일본은 아오모리 강진 발생 약 3시간 만인 지난 9일 오전 2시 해당 주의 정보를 발령했다. 일본 동북부 태평양에 위치한 일본해구·쿠릴해구를 따라 발생할 수 있는 거대 지진 희생자를 줄이고자 2022년 12월 도입된 이 경보 시스템이 작동하기는 이번이 처음이었다. 산리쿠는 미야기, 이와테, 아오모리 3개 현의 해안 지방을 뜻한다.

주의 정보가 발표된 것은 해당 지역에서 일주일 안에 대규모 후발 지진이 발생할 확률이 100번에 1번꼴로 평소보다 10배 높아졌기 때문이다. 홋카이도부터 지바현에 이르는 7개 도·현의 182개 기초지방단체가 이번 주의 정보 지역에 포함됐으며, 당국은 지진 발생 시 즉각 대피할 수 있는 태세를 유지해 줄 것을 당부했다. 일본 정부는 이곳에서 대지진이 일어나면 최대 20만명이 사망할 수 있다고 보고 대비 태세를 강화해왔다.

그러나 주의 정보 발표가 처음인 데다 인지도가 아직 낮아 실효성을 점검해야 한다는 지적이 나온다고 현지 언론들은 전했다.

실제 도쿄대 종합방재종합연구센터가 지난 10·11일 47개 도도부현(일본 광역지방단체) 각 200명을 대상으로 인터넷 조사를 실시한 결과 ‘주의 정보를 보거나 들었다’는 사람은 74.8%였지만, ‘가구 고정 상태 등을 확인했다’는 사람은 16.1%에 머물렀다고 요미우리신문이 이날 전했다. ‘쓰나미에 대비해 피난 장소나 경로를 확인했다’는 응답은 불과 7.2%였다.

‘즉각 피난할 수 있는 태세를 유지했다’(14.1%), ‘비상 물품을 상시 휴대했다’(9.7%)는 응답 역시 저조했다.

각 지방자치단체의 지진 대비 물품 비축 상황도 열악하기는 마찬가지였다. 내각부가 지난 1월 공개한 비축 현황에 따르면, 기초단체 65곳은 대피소에 설치할 수 있는 석유 난로를 전혀 비축하지 못하고 있었다. 바닥 냉기를 차단할 수 있는 간이침대는 43개 기초단체, 담요는 11개 기초단체가 ‘비축량 제로(0)’였다.

후쿠와 노부오 나고야대 명예교수는 신문에 “정전 시에도 사용 가능한 석유난로는 재해 관련 사망을 막기 위한 필수품”이라며 “비축품 재점검이 중요하다”고 말했다.

