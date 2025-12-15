동국대 WISE캠퍼스–中 광동외어외무대, 글로벌 인재 양성 '맞손'

동국대학교 WISE캠퍼스는 지난 12일 중국 광저우에서 광동외어외무대학교와 글로벌 개방형 교육과정 설계 및 혁신 콘텐츠 교류를 담은 양해각서를 체결했다고 15일 밝혔다.

류완하(왼쪽) 동국대 와이즈캠퍼스 총장과 류톈먀오 국제부총장이 양해각서를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 동국대 WISE캠퍼스 제공

APEC 글로벌 인재 유치 체계 고도화를 위해 이뤄진 이번 협정을 통해 양교는 앞으로 △DGFA(1+3) 글로벌 혁신 프로그램 △공동 교과목 및 프로그램 개발 △양교 학점 연계 및 승인 △공동 연구 및 간행물 발행 △학생 및 교직원 교류 프로그램 등의 분야에서 협력하기로 했다.

특히 동국대 WISE캠퍼스는 경북도의 핵심 사업인 외국인 유학생 3만명 유치를 위해 POST-APEC사업과 연계해 동국대 WISE캠퍼스의 시그니처 글로벌 개방형 혁신 플랫폼인 DGFA(Dongguk Global Freshmen Academy) 프로그램을 APEC 전체 회원 국가로 확대해 나갈 예정이다.

동국대 WISE캠퍼스 류완하 총장은 "미래교육 패러다임을 반영한 혁신 교육 콘텐츠 도입으로 APEC 국가의 우수한 글로컬 인재를 육성해 지역사회와 대학의 상생을 이뤄내겠다"고 말했다.

