'극한 84' 이은지, 크루 내 연애금지령에도 3살 연상 남배우에 플러팅

방송인 이은지가 3살 연상 남자 배우 권화운을 향한 쉴 틈 없는 플러팅으로 핑크빛 분위기를 연출했다.

지난 14일 방송된 MBC 예능 '극한84'(연출 박수빈·김기호·정지운)에서는 기안84 러닝크루의 새내기 멤버로 이은지가 등장하며 분위기를 한층 끌어올렸다.

이은지는 평소 매일 러닝을 한다고 밝히며 "최대 7km까지 뛰어봤다. 극한 84에서 완주를 목표로 최선을 다하겠다"고 포부를 전했다.

여드름으로 얼굴에 패치를 붙이고 등장해 '화농성 러너'라는 별명을 얻은 이은지는 크루장 기안84가 내린 미션 '인터벌 트레이닝'을 별탈없이 소화하며 남다른 기세를 선보였다.

크루 내 남성 멤버가 많은 탓에 기안84는 '크루 내 연애 금지'라는 규칙을 내렸는데, 이에 이은지는 부크루장인 권화운에게 "화운 님 자신 있으시겠냐?"고 도발하는 모습을 보여 웃음을 안겼다.

더불어 신입 크루의 기강을 잡겠다는 권화운에게 이은지는 "어떻게 할 건지 해봐요"라며 당돌한 스탠스를 취했고, 멤버 츠키의 휴대전화 사진을 함께 보던 중에 "방금 이거 볼 때 너무 가까이 다가오더라"며 음흉한 미소를 짓는 등 능구렁이 같은 플러팅도 선보였다.

'극한84'는 방송인 겸 웹툰 작가인 기안84가 42.195km를 넘어서는 상상 초월의 코스에 뛰어들어, 극한의 마라톤 환경에서 자신을 시험대에 올리고 끝까지 도전해 내는 과정을 그린 초극한 러닝 예능으로 매주 일요일 밤 9시 10분 MBC에서 방송된다.

