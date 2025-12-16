아임비타, 누적 판매 5천만 병 돌파

종근당건강 프리미엄 비타민 브랜드 ‘아임비타’의 대표 제품인 ‘아임비타 멀티비타민 이뮨샷’이 누적 판매량 5천만 병을 돌파했다. 해당 제품은 2022년 10월 첫 출시 이후 약 3년 만에 이 같은 성과를 기록했으며, 일상 속 에너지 충전을 위한 실용성과 과학적 설계를 통해 소비자들에게 꾸준한 선택을 받아왔다.

‘아임비타 멀티비타민 이뮨샷’은 액상과 정제를 결합한 이중제형의 멀티비타민 제품이다. 에너지 비타민으로 불리는 비타민 B군 5종이 1일 영양성분 기준치 대비 최대 4,000%의 고함량으로 설계됐으며, 비타민 10종과 미네랄 7종, 항산화에 도움을 줄 수 있는 베타카로틴까지 더해 균형 잡힌 영양 포뮬러를 갖췄다.

또한 유럽 DSM사의 프리미엄 비타민 원료를 100% 사용해 품질에 대한 신뢰를 확보했다. 정제와 액상이 함께 구성돼 휴대가 간편하고 물 없이도 섭취할 수 있어, 직장인과 수험생 등 다양한 연령층에서 호응을 얻고 있다.

브랜드 신뢰도 측면에서도 성과가 이어지고 있다. 아임비타는 2024년에 이어 2025년에도 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 발표한 ‘한국산업의 브랜드파워(K-BPI)’ 조사에서 비타민 부문 1위를 차지하며 대표 비타민 브랜드로 자리매김했다.

종근당건강 아임비타 관계자는 “아임비타는 앞으로도 높은 품질의 제품으로 성원에 보답하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지