인천공항, 동계 온·오프 면세 프로모션 진행

“인천공항 면세점 앱으로 쇼핑하고 1억 원 순금 행운까지.”

인천국제공항공사는 11일부터 내년 2월 8일까지 여객들을 위한 다양한 온·오프라인 면세 프로모션을 진행한다고 15일 밝혔다.

제2여객터미널 3층 면세구역에 위치한 인천공항면세점 앱 프로모션 부스

이번 프로모션은 연말연시 많은 여객들이 인천공항을 이용할 것으로 예상되는 만큼, 여객들에게 다양한 면세쇼핑 혜택을 제공하기 위해 마련됐다.

오프라인 프로모션은 △신규 앱 가입자를 대상으로 쇼핑 포인트(최대 30달러)를 증정하는 에어볼 게임 △면세점 구매회원을 대상으로 금액별 다양한 경품을 제공하는 컬링 게임 등이 진행된다.



해당 프로모션은 인천공항 제1여객터미널과 제2여객터미널 3층 면세구역 내 지정된 이벤트 부스에서 참여할 수 있다.

또 지난 4월 출시된 인천공항 공식 면세점 앱(AIRSTAR DUTYFREE)을 통한 온라인 프로모션이 진행된다.

해당 앱에 회원으로 가입하면 각 면세점에서 기존에 제공하는 회원 혜택과 더불어 앱(AIRSTAR) 멤버십 혜택을 추가로 제공받을 수 있으며, 출국 30분 전까지 상품을 구매하고 매장에서 바로 수령할 수 있어 편의성이 크게 높아진다.

인천공항 면세점 앱 홍보이미지.

온라인 프로모션의 세부 프로그램으로는 △앱 신규 회원을 위한 웰컴 쿠폰팩 △ 2025년 베스트 상품을 할인된 가격에 구매할 수 있는 ‘에어스타 2025 골든 어워즈’ △ 게임을 통해 최대 30% 할인 쿠폰을 제공하는 ‘골든 피날레1,2’ 등이 마련됐다.

특히 올해 말까지 응모 가능한 ‘2025 에어스타 럭키 프라이즈’는 1억 원 상당의 순금별을 받을 수 있는 추첨 이벤트로, 많은 면세점 이용객들의 관심을 받고 있다.

자세한 이벤트 및 프로모션 내용은 ‘인천공항면세점’ 앱(AIRSTAR DUTYFREE)’에서 확인할 수 있으며, 앱은 안드로이드 플레이스토어 및 애플 앱스토어에서 무료로 다운로드 받을 수 있다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “인천공항을 이용하는 모든 여객들이 다양한 혜택을 누리며 따뜻한 연말연시를 보내길 바란다”며 “앞으로도 인천공항만의 차별화된 고객 중심 서비스를 통해 여객들의 만족도를 높여나가겠다”고 말했다.

