이민정, 8개월 만에 50만 유튜버 됐다…"♥이병헌 블러 해제?"

배우 이민정이 유튜브 채널 구독자 50만 명 돌파 소감을 전했다.

이민정은 15일 자신의 유튜브 채널 게시물을 통해 "유튜브를 시작하면서 처음 찍었던 편에 '올해 안에 50만 가면 정말 잘된 거죠'라고 했던 PD님들 말씀처럼, 시작한 지 8개월 정도 넘은 시점에 감사하게 50만이 됐다"고 밝혔다.

사진=이민정 인스타그램 캡처

그는 "부족한 면도 많았을 텐데 관심 있게 봐주셔서 정말 정말 너무너무 감사하다"고 고마운 마음을 전했다.

남편 이병헌의 얼굴 블러 처리와 관련해서도 설명했다. 이민정은 "50만 공약인 BH님 블러 해제는 제공약보다 더 중요한 배우의 초상권이 있기에 본인의 의견을 존중해서 편안하게 선택적 블러로, 본인이 블러를 해제하고 싶은 순간이 있다면 그렇게 하는 게 어떨까 싶다"고 밝혔다. 앞서 이병헌은 이민정의 유튜브 영상에 출연했으나 얼굴은 블러 처리됐다.

끝으로 이민정은 "추운 겨울 크리스마스도 잘 보내시고 편안한 새해도 맞이하시길 바란다"며 "이민정MJ 채널도 힐링되고 재미있고 유익한 콘텐츠로 찾아뵙겠다"고 덧붙였다.

이민정은 지난 3월 30일 유튜브 채널 '이민정MJ'에 첫 영상을 올리며 팬들과 소통하고 있다.

그는 2013년 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지