2025년 주택매매 10건 중 8건은 ‘아파트’

올해 주택매매 시장에서 아파트 비중이 역대 최고 수준인 약 80%에 달하며 쏠림현상이 심화한 것으로 나타났다.

서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 한강변 아파트 단지. 뉴스1

14일 한국부동산원 주택 유형별 매매 현황 통계에 따르면 올해 1∼10월 전국 주택매매는 60만1811건으로 집계됐다. 이 중 아파트 매매는 47만2373건으로, 전체의 78.5%를 차지했다. 부동산원이 관련 통계를 공개하기 시작한 2006년 이래 1∼10월 기준 가장 높은 수치다. 같은 기준(1∼10월)으로 전국 주택매매 시장에서 아파트가 차지하는 비중은 2022년 58.2%, 2023년 74.7%, 지난해 76.9%에 이어 올해(78.5%)까지 3년 연속 상승했다.



같은 기간 아파트가 아닌 주택의 매매 비중은 3년 새 절반 가까이 줄었다. 유형별로 다세대주택(21.3%→11.9%→11.6%→11.5%), 단독주택(13.4%→8.9%→7.4%→6.3%), 연립주택(4.6%→3.2%→2.8%→2.6%), 다가구주택(2.4%→1.3%→1.2%→1.1%) 모두 일제히 하락했다.



땅값이 가장 비싼 서울도 예외는 아니었다. 올해 1∼10월 기준 서울 주택매매(11만670건) 중 아파트 매매는 7만3865건으로, 전체의 66.7%에 달했다. 서울의 아파트 매매 비중은 2022년(26.9%) 역대 최저로 떨어졌다가 이듬해인 2023년(58.3%) 두 배 넘게 반등했고, 지난해(63.4%)와 올해(66.7%) 2년 연속 역대 최고치를 다시 썼다.



서울에서도 같은 기간 빌라로 불리는 다세대주택(55.0%→32.2%→28.8%→26.2%)과 연립주택(6.9%→4.3%→3.3%→2.9%)의 매매 비중은 3년 만에 절반 넘게 줄었다. 이는 주로 비아파트 시장에서 벌어진 전세 보증금 미반환 사고 등 전세 사기 여파와 아파트에 대한 투자 기대감 등이 영향을 미친 것으로 해석된다.

