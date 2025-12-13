논서술형 수능 도입되나…이재명 “대입 추첨하는 나라도” [지금 교실은]

“공정성에 대한 의심 때문에 객관식 평가를 하는 것 아닌가. 객관식은 주관적 사고를 하는 게 아니라 제시된 데에서 고르는 역량을 강요하는 꼴이다.” 12일 진행된 교육부 업무보고에서 현행 객관식 위주 대학수학능력시험이 도마 위에 올랐다. 이재명 대통령이 객관식 평가에 부정적 의견을 밝힌 가운데 최교진 교육부 장관도 동의했고, 차정인 국가교육위원회 위원장은 논·서술형 평가를 대안으로 제시했다. 이 대통령은 ‘추첨제 입시’를 거론하기도 했다.

이재명 대통령이 12일 교육부·국가교육위원회·법제처 업무보고를 받고 있다. 대통령실사진기자단

이날 이 대통령은 교육부와 국가교육위원회 업무보고에서 수능을 거론하며 돌연 추첨제 이야기를 꺼냈다. 이 대통령은 최 장관에게 “지금 수능은 세부적인 점수로 줄을 세우지 않고 등급 블록으로 묶는 것인가, 다른 나라는 입학생 선발을 일정 자격을 갖춘 사람 중에서 추첨으로 뽑는 나라도 있지 않나”라고 물었다. 일정 점수대 블록에 들어가기 위해선 경쟁을 해야 하지만, 한 블록 안에선 뽑기식으로 입학생을 선발하는 대입 제도 방식에 관해 이야기한 것으로 대입 경쟁을 완화해야 한다는 취지에서 이야기한 것으로 해석된다.

이에 최 장관도 “지금 외워서 오지선다형으로 점수를 매기고 그걸로 경쟁시키는 시대는 아니라는 데는 상당히 합의가 있는 것 같다”며 “입시나 수능 문제는 국가교육위원회와 교육부가 머리를 맞대고 구체적인 방안을 마련하고 국민적인 합의를 만들도록 하겠다”고 답했다.

이 대통령은 “결국 공정성에 대한 의심 때문에 객관식을 하는 것인데 주관적 사고를 하는 게 아니라 제시된 데서 고르는 역량을 강요하는 꼴”이라며 객관식 평가의 문제점을 지적하기도 했다. 이 대통령이 “질문, 문제를 제기하는 능력이 진짜 능력”이라며 주관식 평가에 대한 불신 때문에 객관식 평가를 하는 것 아니냐고 하자 차 위원장은 “서·논술형 평가의 장애요인은 평가의 객관성인데 답은 인공지능(AI)에서 가져올 수 있다. AI 발전을 교육혁신에도 활용할 때가 됐다”고 답했다.

대통령과 교육부 장관, 국교위 위원장 모두 객관식 평가 체제에 대한 부정적인 기조를 공유한 것이어서 다음 대입 개편 시 논·서술형 수능 도입 등이 현실화하는 것 아니냐는 전망도 나온다. 현재 대입개편안은 2028학년도부터 적용될 안까지 나온 상태고, 다음 개편안은 2032학년도 혹은 2033학년도에 적용될 것으로 보인다.

다만 교육부는 이날 발언들이 추후 대입 제도 개편 방향성을 얘기한 것은 아니라며 선을 그었다. 최 장관은 업무보고 후 언론 브리핑에서 “대통령께서 입시 제도와 관련해 우리나라의 객관식 정답 맞히기, AI가 우리보다 훨씬 더 잘하는 걸 가지고 아이들이 시험 보고 서열을 정하는 것은 타당하지 않다는 취지에서 말씀하신 것”이라며 “여러 안 중의 하나를 예를 든 것이라 생각한다”고 밝혔다. 미래 교육 환경 변화에 맞는 일반적인 평가에 대한 것을 말한 것이지, 대입 개편 관련 방향성을 염두에 둔 것은 아니라는 설명이다.

앞서 최 장관은 지난 9월 국회에서 ‘수능 절대평가 전환’에 대한 질문에 “공감한다”고 답했다가 혼란을 부추긴다는 비판이 나오자 “당장 추진하겠다는 것이 아니라 장기적 과제다. 국민적 합의 과정을 거칠 것”이라고 해명한 바 있다.

한편 최근 정근식 서울시교육감은 2033학년도부터 수능과 내신 전 과목을 절대평가로 전환하고 논·서술형을 도입한 뒤, 2040학년도에는 수능을 완전히 없애야 한다고 주장하기도 했다. 정 교육감은 “이 제안이 하나의 주장으로 끝나지 않도록 국가교육위원회, 교육부, 대학, 시민사회가 함께하는 범사회적 거버넌스 구축을 강력히 요청한다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지