"난생처음 보는 사이즈"…이이경, 추가 폭로 또 터졌다

배우 이이경의 사생활 의혹을 제기한 독일인 여성 A씨가 추가 폭로를 이어갔다.

독일인 여성 A는 12일 X(옛 트위터)에 "아직도 인공지능(AI)라고 생각하는 분 있으면 손. 진짜 완전 마지막. 이게 진짜면 나머지 카톡 대화도 진짜겠죠? 나도 민망하지만 어쩔 수 없음"이라며 영상을 공개했다.

A와 이이경으로 추정되는 인물이 나눈 인스타그램 DM(다이렉트 메시지) 내용이 담겼다. A는 지난해 1월26일 "그쪽 저의 이상형입니다. 혹시 외국인도 괜찮은가요"라고 보냈고, 이이경은 "한국말을 정말 잘하시네요. 어느 나라에 계신가요"라고 물었다. A는 음성 메시지를 보낸 뒤 이이경 요청에 따라 셀카도 전송했다. 이이경은 노출한 사진을 보더니 "꽃으로 가렸네요"라고 했다.

특히 이이경은 "가슴 보고 대화가 이렇게까지 흘러가다니 신기합니다"라며 "가슴이 부끄러우신가요" "사이즈가 어떻게 되나요" "E컵이요?" "저 태어나서 본 적이 없어요" "카카오톡 아이디 있나요" "카톡 보낼게요" 등의 메시지도 보냈다.

앞서 A는 지난 10월20일 네이버 블로그에 '이이경님 찐모습 노출합니다'라는 제목의 게시물을 올렸다. 이이경으로 추정되는 인물이 A에게 신체 사진을 요구하고 욕설, 성희롱, 음담패설한 내용이 담겼다. 이이경 촬영장 사진과 셀카 등도 포함했다.

이에 상영이엔티는 지난달 3일 "허위사실 유포와 명예훼손 혐의로 서울 강남경찰서에 피해 자료를 제출하고 고소 접수를 마쳤다"며 "당사는 본 사안 관련 어떠한 합의 시도와 보상 논의도 없었다. 앞으로 어떠한 형태로도 진행하지 않을 것"이라고 경고했다.

이이경은 6일 대만 가오슝 내셔널 스타디움에서 열린 '아시아 아티스트 어워즈 2025'에서 AAA 베스트 초이스상을 받은 뒤 "사실 축제에는 안 어울릴 수 있는 말인데 자신감 내서 말해보자면, 최근 일기예보에 없던 우박을 맞는 느낌이었다"며 "용의자가 회사 메일로 사죄와 선처를 보내고 있다. 무조건 잡는다"고 했다.

