부산시, 노후계획도시정비사업 1단계 선도지구 7318호 선정

부산시는 노후계획도시정비 기본계획(안)에 따라 마련된 특별정비예정구역 1단계(화명·금곡, 해운대1·2) 선도지구로 총 7318호를 선정했다고 12일 밝혔다.

시는 지난 10월 13일부터 17일까지 총 14개 구역의 공모 신청을 받아 제출된 신청서를 검토하고 평가위원회의 검증을 거쳐 △화명·금곡지구 12구역(2624호) △해운대1·2지구 2구역(4694호)을 선도지구로 최종 선정했다. 화명·금곡지구 12구역은 코로롱하늘채1·2차 총 2개 단지, 해운대1·2지구 2구역은 두산1차, LG, 대림1차 총 3개 단지다.

부산시가 노후계획도시정비 기본계획(안)에 따라 선정한 특별정비예정구역 1단계 화명·금곡지구. 부산시 제공

이번 선도지구 선정이 노후계획도시정비사업의 실질적 출발점이라는 판단해 사업 초기 단계부터 속도감 있는 추진이 가능하도록 전담 지원체계를 즉시 운영할 예정이다. 특히 선도지구에 대해 특별정비계획 수립 신속 착수 지원과 전문가 자문위원회 구성 등 행정적 지원을 강화하고, 동의서 징구 등 주민 절차에 드는 비용 부담을 완화하기 위해 재정 지원도 적극적으로 검토하고 있다.

또 국토교통부와 협의를 거쳐 내년 상반기부터 ‘부산미래도시지원센터’를 설치해 사업에 대한 안내부터 정비계획 수립까지 원스톱 행정을 지원할 예정이다.

부산시가 노후계획도시정비 기본계획(안)에 따라 선정한 특별정비예정구역 1단계 해운대1·2지구. 부산시 제공

시는 또 노후계획도시정비 사업 활성화와 주민 체감도 향상을 위해 절차 간소화·컨설팅 확대 등 전방위 지원책을 준비 중이다. 특별정비예정구역의 정비물량 예측에 대한 불안을 줄이고 구역별 사업이 체계적으로 무리 없이 진행될 수 있도록 주민의견 수렴과 같은 공론화 과정을 통해 단계별 계획을 제시하는 방안을 마련할 계획이다.

이에 따라 이달 말 도시계획위원회 심의를 거친 뒤, 1단계(화명·금곡, 해운대1·2) 노후계획도시정비 기본계획(안)을 내년 초 국토부 승인 후 확정·고시하고, 사업을 본격적으로 추진할 예정이다. 현재 2단계(다대, 만덕, 모라, 개금·당감) 기본계획(안)도 준비하고 있으며, 사업이 중단 없이 이어질 수 있도록 철저히 관리하겠다는 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지